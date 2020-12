67 Amsterdammers krijgen ten onrechte positieve uitslag coronatest: "Niet blij mee"

AMSTERDAM - Door een computerstoring in een laboratorium hebben 67 Amsterdammers ten onrechte gehoord dat ze besmet waren met het coronavirus. Een persoon hoorde dat hij niet besmet was, maar hij bleek het wel te zijn.

Een van de gedupeerde Amsterdammers is Jorg uit Amsterdam-Zuidoost. Hij deed vrijdagochtend een coronatest op de testlocatie in Zuidoost. "Ik had keelklachten, was een beetje verkouden en had ook verhoging. Dus mijn vader zei, laat je testen. Iedereen was een beetje in paniek", vertelt hij tegen AT5.

Vervelend

Zondagochtend hoorde hij van de GGD dat de testuitslag positief was en dus bracht hij zijn omgeving op de hoogte. "Ik heb het in eigen kring verteld en niemand wilde meer met me te maken hebben. Het is wel vervelend. Zij zijn allemaal gaan testen en bleken allemaal negatief."

De GGD heeft excuses aangeboden aan Jorg. "Ik was er niet heel blij mee. Het is natuurlijk crisis en een computerstoring, dat is natuurlijk altijd makkelijk om te zeggen. Maar als ze dat zeggen, ik neem aan dat ze niet liegen."

Toch niet

Niet iedereen uit zijn omgeving geloofde het toen hij vertelde maandag vertelde dat hij toch geen corona gehad had. Inmiddels is dat anders. "Het staat nu op Teletekst."

Een woordvoerder van de GGD zegt tegen de NOS dat het nog niet duidelijk is wat de storing bij het lab precies was. "We vinden dit heel vervelend voor alle betrokkenen en hebben hen inmiddels gebeld en een toelichting gegeven."