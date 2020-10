Hoe kon GGD Kennemerland aan tientallen mensen de verkeerde corona-uitslag geven?

VIJFHUIZEN- Of het door de drukte kwam, durft woordvoerder Harm Groustra van GGD Kennemerland niet te zeggen. Feit is wel dat het verkeerd doorgeven van de corona-uitslag aan tientallen mensen te wijten is aan een menselijke, administratieve fout. Volgens Groustra zijn de uitslagen van een reeks testen per ongeluk bij een andere reeks testen gezet. Hoewel hij de fout betreurt, zegt hij dat de risico’s beperkt zijn gebleven.

De GGD stelt dat het bij 35 personen fout is gegaan. Deze mensen hebben zich laten testen op de testlocatie in Vijfhuizen. Gouwstra vertelt bij de Ontbijttafel op NH Radio dat hij alleen voor inwoners van de veiligheidsregio Kennemerland de cijfers kan opsplitsten. Zo kregen veertien mensen te horen dat er niets aan de hand was, terwijl ze eigenlijk positief waren getest. Aan de andere kant kregen zeven mensen te horen dat ze besmet waren, terwijl er niets aan de hand was. De foute uitslag werd zondagochtend om 11.00 uur hersteld.

"Door de foute uitslag zijn mensen onterecht in quarantaine gegaan en andersom. Gelukkig werd de fout snel ontdekt. We vragen iedereen om zich altijd te houden aan de anderhalve meter afstand waardoor in die zin de risico’s beperkt zijn gebleven. De ingebouwde veiligheidsmechanismen [afstand houden, handen wassen, red.] werken wel."

Extra waakzaam

Nu de uitslagen gecorrigeerd zijn, hoeven deze mensen zich niet opnieuw te laten testen. "Het is de eerste keer dat een dergelijke fout is gemaakt. Ik zou graag zeggen dat het onmogelijk is om opnieuw deze fout te maken, maar dat is helaas nooit helemaal te voorkomen. We blijven wel extra waakzaam, maar het blijft mensenwerk. Indien het nog een keer gebeurt hebben we gelukkig het werkende veiligheidsmechanisme en zullen we adequaat reageren", aldus de woordvoerder.