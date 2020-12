Militairen (nog) niet naar Gooise verzorgingshuizen, brandweer alternatief

HUIZEN/HILVERSUM - Vooralsnog moet het noodlijdende verzorgingshuis De Bolder in Huizen het doen zonder militair verpleegkundigen. Dat zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Pieter Broertjes tegen NH Nieuws. "Defensie moet eerst de balans opmaken, en dat duurt mij te lang. Dus we moeten kijken of we het niet beter en sneller kunnen oplossen, dan dat we wachten op hulp van Defensie."

Omdat een substantieel deel van het personeel van De Bolder corona heeft of coronaverdacht is, komt de zorg voor de bewoners van het verzorgingshuis in het geding. "Meerdere personeelsleden zitten thuis in quarantaine", zo liet een woordvoerder van Vivium aan NH Nieuws weten. "We komen nu echt op een punt dat hulp van buitenaf nodig is om de zorg te garanderen."

Broertjes denkt daarbij onder meer aan vrijwilligers van het Rode Kruis, de brandweer en zelfs familieleden van bewoners, zo vertelde hij vanochtend in het NH-radioprogramma De Ontbijttafel. "Daar is acute hulp nodig", schetst hij de situatie bij De Bolder in Huizen en de Zonnehoeve in Hilversum.

Uit het interview met Broertjes blijkt dat niet alleen in De Bolder, maar ook in het Hilversumse verzorgingshuis Zonnehoeve de situatie nijpend is. "Het zijn stevige uitbraken die daar plaatsvinden."

Hoewel aanvankelijk nog is geprobeerd om de gaten in de roosters op te vullen met personeel van andere verpleeghuizen van de eigen én van andere zorggroepen, is dat onder meer vanwege het ziekteverzuim op die locaties niet meer mogelijk. Daarom diende de veiligheidsregio een aanvraag in voor vier militair verpleegkundigen.

"Er zijn meer regio's die om hulp hebben gevraagd, dus nu wordt eerst in kaart gebracht waar de nood het hoogst is", vertelt Broertjes. Omdat de situatie in Groningen en Twente ernstiger is dan in 't Gooi, ziet hij op korte termijn daarom geen militairen de verzorgingshuizen in Huizen en Hilversum betreden. "Ik zie niet gebeuren dat dat morgen geregeld is, dus we zullen toch ook moeten kijken hoe we dat zelf oplossen."

"We moeten creatief zijn, want de hulp is nodig"

Militair verpleegkundigen zijn gewenst omdat zij vaak medisch specialistische kennis en vaardigheden in huis hebben die bijvoorbeeld vrijwilligers van het Rode Kruis niet hebben. Toch hoopt Broertjes dat het Rode Kruis kan bijspringen nu de aanvraag voor militaire bijstand nog niet kan worden gehonoreerd.

Brandweer of familie

"We zijn nu bezig om te bekijken - en dat is gisteren ook in het Veiligheidsberaad aan de orde geweest - of het mogelijk is om via het Rode Kruis, en zelfs via de brandweer, extra handjes aan het bed te krijgen. Of zelfs familieleden."

Hoewel Broertjes de hoop op militairen nog niet helemaal is verloren, is de situatie nijpend genoeg om alternatieven te zoeken. "We moeten creatief zijn, want de hulp is nodig. De capaciteit bij Defensie is ook niet eindeloos, er zijn maar een paar honderd mensen beschikbaar."

De Veiligheidsregio zal deze dagen inventariseren welke hulp De Bolder in Huizen en Zonnehoeve in Hilversum precies wensen. "Is het complexe zorg of is het simpele zorg? Handjes aan het bed, eten rondbrengen, noem maar op." Als de situatie ook met die zorg uit de hand loopt, zal Broertjes wederom bij Defensie moeten aankloppen. "Maar alles wat je daarvoor kunt regelen, is mooi meegenomen."

Bekijk hieronder het hele gesprek.