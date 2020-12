Ouders toeslagenaffaire krijgen 30.000 euro, maar 'echte compensatie bestaat niet'

NOORD-HOLLAND - Ouders die het slachtoffer zijn geworden van het extreem strenge fraudebeleid of fouten van de Belastingdienst rondom de kinderopvangtoeslag, krijgen 30.000 euro gecompenseerd. Cheikhou Mbengue uit Amsterdam hangt de vlag echter nog niet uit, vertelt hij in het programma de Ontbijttafel op NH Radio.

Cheikhou Mbengue deed zijn verhaal eerder tegen AT5 - AT5

De zaak van Mbengue startte toen de kinderopvang waar zijn zoontje op had gezeten failliet ging. Zijn zoon ging destijds al twee jaar niet meer naar de opvang, maar het kinderdagverblijf bleef in die twee jaar geld ontvangen van de Belastingdienst voor zijn opvang. De Belastingdienst trok de conclusie dat Cheikhou Mbengue het geld zelf op zijn rekening had ontvangen en bestempelde hem als fraudeur. Zijn schuld? 12.000 euro. "Het hele zooitje heeft zo veel schade aangericht, dat wil je niet weten. En dan heb ik het niet alleen over de financiële schade, maar alles wat erbij komt kijken. Mijn relatie is bijna stuk gegaan, je bent geen leuke vader meer, je bent niet meer gezellig. Je hebt altijd stress. De pijn die ik toentertijd heb beleefd, dat kunnen ze niet met geld goedmaken", vertelt hij bij NH Radio. Geld helpt wel De 30.000 euro die iedere gedupeerde ouder binnen vier maanden ontvangt, is voor Mbengue genoeg om hem van zijn directe schulden af te helpen. Toen hij werd bestempeld als fraudeur legde de Belastingdienst beslag op zijn volledige inkomen, wat betekent dat hij onder meer zijn huur en zijn verzekeringen niet meer kon betalen. Even leek het erop dat hij zijn huis uitgezet zou worden, maar met de hulp van een advocaat heeft hij dat op het nippertje weten te voorkomen. "Ik ben nog steeds de rekening van de energie aan het betalen, die was afgesloten. Mijn ziektekosten, ben ik nog steeds aan het afbetalen. Met het geld dat we krijgen kan ik mijn schulden aftikken, maar dat neemt niet weg dat ik al jaren bezig ben met schulden die niet mijn schuld zijn, maar van de Belastingdienst."

Toeslagenaffaire De zaak over de toeslagenaffaire kwam aan het licht door onderzoek van RTL Nieuws en Trouw. Het begon allemaal met een gastouderbureau in Eindhoven: ouders kregen in 2014 te horen dat hun kinderopvangtoeslag werd stopgezet en in de jaren die daarop volgden werden er gigantische bedragen teruggevorderd. De ouders raakten in diepe schulden. Al snel bleek dat deze zaak niet de enige misstand was: duizenden ouders zaten in hetzelfde schuitje. Omdat zij door de Belastingdienst als fraudeur werden aangemerkt, werden de schulden zonder genade teruggevorderd. Vaak werd er op hun volledige inkomen beslag gelegd. Daardoor ontstond een sneeuwbaleffect aan schulden bij overige instanties.

Toen Mbengue verhaal ging halen over het gigantische bedrag waarvoor hij als fraudeur werd bestempeld, schrok hij van de manier waarop ze bij de Belastingdienst met hem omgingen. "De wijze waarop ze met je praten, waarop ze je aanspreken, dat is waar je denkt 'wauw'. Je wordt vernederd, je bent een dief, je bent een fraudeur, je hebt geld ontvangen dat niet van jou is. En probeer dan maar eens te bewijzen dat je dat geld nooit hebt gekregen." In het bericht van de Belastingdienst valt te lezen dat alle ouders hetzelfde bedrag krijgen om het proces te versnellen. Het individueel uitzoeken van alle zaken zou al te lang duren en op deze manier zouden gedupeerde ouders een eerste compensatie krijgen. Verschillende organisaties zetten hun vraagtekens bij het uitkeren van zo'n groot bedrag, en zijn bijvoorbeeld bang dat het in een keer in de zak van schuldeisers verdwijnt. De Belastingdienst zegt hier rekening mee te houden in het plan dat de komende weken verder wordt gestroomlijnd.

Inzage in dossier Hoewel Mbengue de vlag nog niet uithangt, betekent de compensatie voor hem wel dat hij eindelijk van zijn schuld af is, die hem al zeven jaar achtervolgt. Hij wil het vooral graag afsluiten. "Het gaat mij erom dat het achter de rug is, en dat ik inzage krijg in mijn dossier bij de Belastingdienst. Ze kunnen mij niets verwijten, want ik heb niks fout gedaan. Het geld is gelijk naar het kinderdagverblijf gegaan. Ik wil dus weten wat er in mijn dossier staat, waardoor ze toch hebben gedacht dat ik het kreeg." Of dat gaat lukken is niet duidelijk, de Belastingdienst heeft hem tot nu toe geen inzage gegeven.

Is 30.000 euro genoeg? Het bedrag van 30.000 euro is volgens de NOS gekozen omdat het een gemiddelde is van de schulden van ouders die wel al schuldenvrij gesteld zijn. De staatssecretaris verwacht echter dat het voor ongeveer de helft van de ouders niet genoeg zal zijn om uit de schulden te komen. Die groep wordt uiteindelijk ook voor de rest van hun schuld gecompenseerd, maar het is niet duidelijk op wat voor termijn dit gaat gebeuren. Dit zorgt voor veel kritiek. Volgens het AD komt er een grootschalig onderzoek naar wanbeleid van de overheid tegenover haar burgers, maar ziet Rutte op dit moment nog geen aanleiding om af te treden.