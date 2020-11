Zeker 200 Gooise gezinnen gedupeerd door toeslagenaffaire, SP wil regionaal meldpunt

HILVERSUM - Pakweg tweehonderd Gooise ouders zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire van de Belastingdienst. Dat blijkt uit nieuwe lijsten met aantallen slachtoffers die momenteel in Den Haag de ronde doen. Meer dan de helft van de Gooise slachtoffers komt uit Hilversum. De Hilversumse SP wil dat regiogemeenten slachtoffers die door de affaire in de problemen zijn gekomen, actief gaan helpen

De Gooise ouders zijn, samen met tienduizenden in Nederland, slachtoffer van een keiharde fraudejacht van de Belastingdienst. Ze werden onterecht als fraudeur bestempeld en moesten soms tot wel tienduizend euro aan 'onterecht' verkregen kinderopvangtoeslag terugbetalen. Dat bracht veel ouders in de financiële problemen.

De Belastingdienst publiceerde een maand geleden een lijst waarop per gemeente staat hoeveel gedupeerden zich ondertussen gemeld hebben. Daarop stonden 89 Gooise slachtoffers. Een andere lijst die momenteel rondgaat in Den Haag spreekt al van zeker 203 Gooise ouders of gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de affaire. Dat het aantal op de nieuwe lijst een stuk hoger ligt, komt waarschijnlijk doordat de compensatieregeling voor ouders is uitgebreid en er dus meer ouders aanspraak maken op een vergoeding.

Regionaal hulp voor ouders

De Hilversumse SP-fractie is erg geschrokken van het grote aantal Gooise ouders dat slachtoffer is geworden van de affaire. De partij wil dat de gemeente Hilversum samen met de regiogemeenten kijkt hoe de ouders zo goed mogelijk geholpen worden. Daarnaast wil de partij dat er zelf ook onderzoek gedaan wordt naar hoeveel Gooise ouders daadwerkelijk gedupeerd zijn en of er al contact met deze mensen is. SP-fractievoorzitter Bianca Verweij vindt dat alle gedupeerde Gooise gezinnen moeten kunnen rekenen op 'in raad en daad steun van hun gemeente'.

De SP stelt dat er een regionaal of gemeentelijk meldpunt moeten komen waar gedupeerde ouders zich kunnen melden en advies en ondersteuning van de gemeente kunnen krijgen. Daarmee moet de gemeente in kaart brengen om welke ouders en kinderen het gaat en waar nu hun grootste hulpvragen zitten omtremt de toeslagenaffaire.

'Kerstuitkering'

De Belastingdienst is landelijk nu bezig met een 'hersteloperatie'. Gedupeerde ouders krijgen van het Rijk nog dit jaar een 'kerstuitkering' van 750 euro als tegemoetkoming. De Hilversumse SP-fractie wil dat de gemeente er voor zorgt dat ouders dit bedrag ook in zijn geheel krijgen en dat het op geen enkele manier wordt verrekend met een bijstandsuitkering of andere gemeentelijke uitkeringen.