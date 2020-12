Wat je nog wel kan doen deze vakantie? Hutten bouwen in Floradorp!

AMSTERDAM - Veel is er niet te doen voor de kinderen in de stad, deze vakantie. Door corona zijn veel attracties en musea gesloten. In Floradorp hebben ze mazzel. Daar kunnen de kinderen tot en met 24 december coronaproof hutten bouwen en fikkie stoken.

Het was nog niet zo makkelijk geregeld, vertelt Patrick van Bronswijk van Flora 4 Life; samen met Florakokjes de organisator van het hutten bouwen in Floradorp. De gemeente zat er eerst niet op te wachten. Pallets opstapelen in Floradorp, in de tijd van Oud en Nieuw is misschien ook vragen om problemen. De wijk heeft een lange traditie van Oudejaarsvuren, maar die zijn dit jaar verboden. "Maar de gemeente gaf groen licht toen we voorstelden om het bouwen met de kinderen een week naar voren te halen, net iets verder bij Oud en Nieuw vandaan. En de leverancier van de pallets komt hier uit de buurt. Hij heeft beloofd na het bouwen alles weer mee te nemen."

En dus is het een drukte van belang op een drassig grasveldje aan de Floraweg in Noord. Binnen een paar dagen meldden zich 84 kinderen. Ze krijgen niet alleen pallets, hamers en spijkers om hutten te bouwen. Er is ook een graffiti artiest aanwezig om verf te spuiten. En er is ontbijt, lunch en diner. Allemaal coronaproof geserveerd.