Langer cameratoezicht in omgeving station Krommenie-Assendelft

Zo was er in mei een heftige vechtpartij tussen ongeveer vijftig jongeren. Een ander dieptepunt was augustus, toen raakte een 16-jarige jongen gewond tijdens een steekpartij.

De eigenaar van Aryan's Bread and Coffee op het station zegt tegen NH Nieuws dat hij blij is met de camera's. Hij heeft de afgelopen maanden niets gemerkt van rottigheid. Toch is er volgens Hamming nog steeds een risico op incidenten in het gebied, waardoor het verlengen van het toezicht noodzakelijk is. "Geweld hoort niet in de Zaanse straten thuis en samen met de politie nemen wij als gemeente hierin onze verantwoordelijkheid en doen we er alles aan om dat te voorkomen."