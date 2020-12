Hilversumse nachttrein zou pas later moeten gaan rijden: "Lege trein onwenselijk"

HILVERSUM - Nog een paar weken en dan gaat elk weekend de langverwachte nachttrein tussen Hilversum, Amsterdam en Utrecht rijden. Maar is het wel zo slim om daar nu al mee te starten, vraagt de Hilversumse PvdA-fractie zich hardop af. De partij wil dat er nog even gewacht wordt met het laten rijden van de treinen.

Met de komst van de nachttrein tussen Hilversum en Amsterdam en Utrecht wordt een langgekoesterde wens van Hilversummers en de lokale politiek vervuld. Een nachttrein naar de twee grote steden was vooral een vurige wens van het uitgaanspubliek en nachtwerkers, die veel baat hebben bij de verbinding. De trein gaat volgens de nieuwste dienstregeling vanaf 16 januari rijden.

Het is alleen de vraag hoeveel mensen er in de eerste weken tot maanden van de nachttrein gebruik zullen maken. Zo geldt het advies om reisbewegingen tot een minimum te beperken en is het onzeker wanneer de horeca weer open mag. "Dat zal er toe leiden dat de nachttrein zeker in het begin vooral leeg is", stelt de Hilversumse PvdA-fractie. De partij noemt dat 'onwenselijk' en vraagt of burgemeester en wethouders die mening delen.

Even wachten

De PvdA-fractie vraagt de burgemeester en wethouders van Hilversum met de NS te overleggen of het contract voor de nachttrein wellicht later kan ingaan, zodat de treinen later in het jaar gaan rijden, als de reisbeperkingen zijn opgeheven.

Of dat ook echt gaat gebeuren, is afwachten. De vragen van de PvdA moeten nog worden beantwoord.