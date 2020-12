BENE-League voor handballers mikt op kort seizoen

ARNHEM - Voor de handballers zit een normaal seizoen in de BENE-League er niet in. De organisatie achter de competitie met de topteams uit Nederland en België moest al eerder vanwege de coronamaatregelen de start uitstellen. Maandag werd besloten vanwege de huidige gezondheidssituatie definitief af te zien van een normaal competitieverloop.

De organisatie beslist half maart of dat er van half mei tot half juni een ingekorte competitie wordt gehouden of dat er alleen sprake zal zijn van een Final Four.

In Nederland en België worden niet dezelfde maatregelen genomen in het kader van de coronacrisis, wat de organisatie van de grensoverschrijdende competitie niet eenvoudig maakt. "Wij hebben online overlegd met de deelnemende clubs", zegt Michel Kranzen, voorzitter van de raad van toezicht. "De elf deelnemers hebben geadviseerd dat zowel in België als in Nederland moet worden gestart met hun eigen nationale competities, in welke vorm dan ook. Gezien de omstandigheden nemen wij dit advies over, maar tegelijkertijd willen wij de BENE-League niet zomaar opgeven."

Final Four

Bij een Final Four zouden alleen de eerste twee ploegen uit de nationale competities deelnemen. Het Nederlands Handbal Verbond maakte zaterdag bekend de nationale competitie niet voor februari te laten beginnen.