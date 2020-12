Lieve lijdt aan ongeneeslijk syndroom: gezin volbrengt marathon voor meer onderzoek

WIJK AAN ZEE - Lieve Schipper is 11 jaar en lijdt aan het zeldzame, ongeneeslijke Temple Syndroom. Om geld in te zamelen voor meer onderzoek voor deze aandoening en voor het Prader-Willi huis waar Lieve woont, trok moeder Vera vanochtend vroeg haar hardloopschoenen aan, moeder Ilja en broer Kick sprongen op de fiets.

Lieve is een van de ongeveer 50 Nederlandse kinderen die lijdt aan het Temple syndroom. Het exacte aantal is moeilijk vast te stellen, er is namelijk sprake van onderdiagnose omdat het syndroom zeldzaam en relatief onbekend is. Deze genetische aandoening wordt gekarakteriseerd door onder andere een groeiachterstand, spierslapte, verminderde energie en onverzadigbare eetlust.

De ouders van Lieve hebben samen met Kick (12) een marathon afgelegd in de duinen van Wijk aan Zee, het dorp waar ze wonen. Vera heeft 21.1 km gerend, moeder Ilja en broertje Kick hebben de resterende 21.1 km gefietst. Het idee was dat Lieve thuis zou zijn en deel zou nemen aan deze uitdaging door een stukje mee te fietsen, maar vanwege het coronavirus moet Lieve uit voorzorg in het Prader-Willi huis blijven.

"De eerste jaren hadden we niets door, omdat ons zoontje Kick ernstig ziek was en veel aandacht naar hem toeging. Maar ook omdat het een vrij zeldzame aandoening is, vielen de symptomen ons ook niet direct op", vertelt Vera. "Totdat haar onverzadigbare eetlust en haar groeiachterstand begonnen op te vallen en de artsen na onderzoek constateerden dat Lieve het Temple syndroom had. Ze was toen 7 jaar."

"In het begin konden we haar thuis helpen en begeleiden, maar op een gegeven moment weet je dat de situatie met Lieve thuis niet meer te handhaven is. Haar onverzadigbare eetlust, een van de symptomen, daar was niet tegenop te boksen", zegt Vera. "We hadden sloten op de ijskast en voorraadkasten, maar die enorme eetlust zorgde ervoor dat ze ook diepgevroren dingen at, maar ook zout, medicatie of zoetstof. Dit zorgde niet alleen voor onrust in huis, maar ook voor gevaarlijke situaties."

Ook op fysiek en mentaal vlak merkten Vera en Ilja dat Lieve meer gespecialiseerde hulp nodig had. "Lopen en bewegen ging steeds moeizamer en haar explosieve driftbuien namen toe. Op een gegeven moment werd de situatie thuis onhoudbaar en waren we heel dankbaar dat er een plekje vrijkwam voor Lieve in het Prader-Willi huis."