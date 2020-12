Herdenkingsdienst voor overleden kinderen dit jaar online: "De klap komt vaak pas later"

BEVERWIJK - Lewis is een van de kindjes die vandaag tijdens de herdenkingsdienst in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk tijdens Lichtjesdag wordt herdacht. Normaliter vindt de herdenkingsdienst plaats in het ziekenhuis, maar vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar een online versie gemaakt. NH Nieuws sprak met Wendy en Leon, de ouders van Lewis.

"Ik was 36 weken zwanger en mijn zwangerschap was tot dan toe heel voorspoedig verlopen. Toen ik hem op een ochtend niet meer voelde, dacht ik dan ook dat de baby gewoon wat rustig was. Maar toen ik hem 's middags ook niet voelde, werd ik toch wat ongerust en raadde mijn vriend Leon me aan om voor de zekerheid de verloskundige te bellen", vertelt Wendy over die bewuste vrijdag in 2016. De verloskundige kwam langs voor een snelle controle, maar voelde geen hartslag en dus gingen ze met spoed naar het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ). Daar bleek dat het kindje van Wendy en Leon niet meer leefde.

Leon en Wendy Kerwijk met hun dochters Liv, Fae en Noia - Eigen beeld

Het verhaal van Wendy en Leon over het verlies van Lewis staat niet op zichzelf. In 2018 overleden 1.288 kinderen vóór, tijdens of in de eerste 28 dagen na de geboorte (na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer), blijkt uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut. Ook het RKZ krijgt jaarlijks te maken met ouders die hun (ongeboren) kind verliezen en het enorme verdriet dat daarbij komt kijken. Voor RKZ-verpleegkundige Mariëlle Bruntink was dat in 2013 de reden om een jaarlijkse herdenkingsdienst te organiseren. "Die eerste keer, ik had niet gedacht dat het zo mooi zou zijn. En dat zoveel nabestaanden zoveel kracht eruit zouden halen", vertelt Mariëlle.

Quote Je hele wereld is ingestort, maar op dat moment besef je dat nog niet" Vader Leon, over het moment dat bleek dat Lewis niet meer leefde

Vanwege de coronapandemie heeft Mariëlle samen met haar collega Karine Bleeker dit jaar de herdenking van tevoren opgenomen, die vandaag op Lichtjesdag online te zien zal zijn. Ditmaal een dienst zonder aanwezigen, maar wel met aangrijpende speeches van verpleegkundigen en artsen, zang en pianomuziek, en die twee kleine meisjes die bellen blazen voor hun grote broer. "We moesten het dit jaar anders doen, maar het niet door laten gaan was geen optie", zegt Mariëlle gedecideerd. "Het resultaat is een prachtige video, die iedereen vanaf vandaag kan bekijken." Voor Wendy en Leon was de herdenkingsdienst na het overlijden van Lewis heel fijn. "36 weken leef je toe naar de rest van je leven met je kind. Vanaf het moment dat Wendy geen beweging in haar buik voelde tot de dag van de begrafenis, zit maar één week. Een week waarin je hele wereld is ingestort, maar wat je je op dat moment nog niet beseft", vertelt Leon. "Tijdens onze dienst in 2016 was mijn mooiste moment dat zijn naam hardop werd uitgesproken. De naam van onze zoon, die ons voor het eerst ouders maakte." De tekst gaat door onder de trailer van de herdenkingsfilm van het RKZ

De trailer van de online herdenkingsdienst van het RKZ, waar Liv en Fae bellen blazen ter nagedachtenis aan hun broer Lewis - NH Nieuws

Na het overlijden van Lewis hebben Wendy en Leon drie dochters gekregen, Liv (3), Fae (2) en Noia (7 maanden). "De meest onbezorgde zwangerschap had ik toen ik in verwachting was van Lewis, van de zwangerschappen daarna kon ik niet meer genieten", zegt Wendy. "Die veilige plek in je buik, die heb je voor je gevoel niet meer." Mariëlle herkent het gevoel van Wendy en juist daarom wordt in het RKZ veel aandacht besteed aan de nazorg voor hen die hun kind verliezen. "Die eerste dagen is het zo belangrijk om de familie niet alleen op emotioneel vlak te kunnen steunen, maar ook te kunnen helpen met de praktische kant." Karine vult haar collega aan: "Ik krijg vaak te horen 'wat leuk, je werkt op de kraamafdeling', maar er komt helaas ook veel leed bij kijken. En daar moet je als zorgverlener ook bij stilstaan."

Quote 'Nazorg voor ouders vanuit het ziekenhuis is zo belangrijk" Mariëlle Bruntink, verpleegkundige Rode Kruis Ziekenhuis

"Dat moment, dat je naar huis gaat met lege handen, die pijn is zo intens. Dan ben je nog niet eens thuis, waar een babykamer klaar staat, die ook leeg blijft. Dat was misschien nog wel het ergste", vertelt Wendy geëmotioneerd. "De klap van het verlies komt vaak pas later, juist daarom is nazorg voor ouders vanuit het ziekenhuis zo belangrijk", zegt Mariëlle. "Bellen, praten met een rouwcoach, extra echo’s bij een volgende zwangerschap: het kan allemaal." De herdenkingsdienst draagt bij aan het verwerkingsproces en voor Wendy en Leon was het heel speciaal dat dit jaar voor de online variant hun dochters werden gevraagd om bellen te blazen. "De meisjes zijn nog jong en hoewel het lastig is om ‘dood-zijn' uit te leggen aan kinderen, weten ze dat ze een grote broer hadden en dat hij nu een sterretje is", vertelt Wendy. Tekst gaat door onder foto

Het zoontje van Wendy en Leon overleed na een zwangerschap van 36 weken - Eigen beeld

"In het begin vragen mensen nog heel vaak hoe het met je gaat, maar over de jaren heen wordt dat minder en dat is ook heel logisch. Als ik mensen niet goed ken en ze vragen hoeveel kinderen ik heb, zeg ik steeds vaker 'drie' om het gesprek niet ongemakkelijk voor anderen te maken", zegt Leon. "Ik merk nu hoe fijn ik het vind om over hem te praten en hoe dankbaar ik ben dat ik deze herdenkingsvideo heb, waarop wij na bijna vijf jaar op deze manier weer even echt konden stilstaan bij ons oudste kind", vervolgt Leon aangedaan. "Lewis Benjamin Kerdijk, geboren en overleden op 5 maart 2016." De herdenkingsvideo van het Rode Kruis Ziekenhuis is vanaf vandaag te bekijken via hun website.