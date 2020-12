Wereldlichtjesdag in de Zaanstreek dit jaar online: "Goed om te blijven herdenken"

ZAANDAM - Tijdens Wereldlichtjesdag, de tweede zondag van december, worden overal in het land overleden kinderen herdacht. Ook in de Zaanstreek is er dankzij de inspanningen van Wendy Molenaar sinds afgelopen jaar zo'n herdenking. Een fysieke bijeenkomst is niet mogelijk, daarom zal de herdenking worden uitgezonden via een livestream. "We willen mensen het gevoel geven dat ze niet alleen zijn."

Tijdens de herdenking zal muziek klinken en wordt een aantal gedichten voorgedragen. Burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad zal een deel van de namen van kinderen oplezen die worden herdacht.

Molenaar heeft er naar eigen zeggen bijna een jaar over gedaan om de herdenking te organiseren. "Gezien de aanmeldingen die we binnen hebben gekregen leeft het erg onder de inwoners van Zaanstad. Het kost gigantisch veel tijd en energie, maar als ik zie hoeveel mensen ik er plezier mee doe, heb ik het er graag voor over."

Stream

De Kerk van de Nazarener in Koog aan de Zaan verzorgt de stream. Elke zondagochtend is de kerkdienst ook al op het Youtube-kanaal van de kerk te zien. "We doen dit nu al vijf jaar, voor ons was het dus niet moeilijk om te moeten schakelen nu we minder mensen kunnen ontvangen", zegt technicus Marijn Jaspers. "Veel mensen kijken nu thuis."

Vorig jaar werd Wereldlichtjesdag voor het eerst in deze streek georganiseerd. Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws toen maakte.

