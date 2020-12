Let’s Have A Jolly Christmas van Rosa Brown & The Merry Bells is WEEFF Top Favoriet

Al in augustus ontstond het idee voor de kerstsingle van de nieuwe West-Friese gelegenheidsband Rosa & The Merry Bells. Nu, een week voor kerst, is het nummer de WEEFF Top Favoriet op WEEFF Radio.

De single ging ruim een maand geleden in première op WEEFF Radio, maar al in de zomer schreven Fons Flotman uit Hoorn en Marc Schouten uit Wervershoof aan de single. “Midden in de hittegolf”, vertelt zangeres Rosa Brown lachend op WEEFF Radio.

Ze werd door Fons en Marc benaderd om het nummer in te zingen. De backing vocals vond het trio bij het Hoornse soul- en gospelkoor Uptight, waar Rosa zelf ook zingt. Samen vormden ze de gelegenheidsband Rosa Brown & The Merry Bells. “Het is een hele leuke samenwerking geworden.”

Reacties

Het nummer is inmiddels ruim een maand uit en de reacties zijn positief, vertelt Rosa. “Mensen vinden het een vrolijk nummer. Het is weer eens wat anders. Hij wordt heel goed ontvangen.” Het nummer is al enige tijd te horen op WEEFF Radio. Komende week draaien ze hem nog veel vaker: het is de nieuwe WEEFF Top Favoriet.

Luister hier het hele interview met Rosa Brown op WEEFF Radio terug.