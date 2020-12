Excuses aan FC Volendam voor niet gegeven penalty: "Maar daar kopen wij niks voor"

BREDA - Of het beslissend is geweest voor de nederlaag die FC Volendam vrijdagavond bij NAC Breda (3-0) leed, durfde trainer Wim Jonk niet zeggen. Het ging over de penalty die Volendam in de eerste helft ten onrechte niet kreeg van scheidsrechter Jeroen Manschot. "Zo'n situatie is wel ontzettend bepalend. Volgens mij was er geen enkele discussie wel of geen penalty."