Twijfel neemt toe onder patiënten RKZ door lockdown: 'Afspraken gaan gewoon door'

BEVERWIJK - De telefoon bij het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk gaat sinds de aankondiging van de landelijke lockdown afgelopen maandag vaker over. Patiënten hebben veel vragen over afspraken die ze in het ziekenhuis hebben en bellen zelf voor antwoorden.

"Ondanks dat de twee corona-afdelingen nagenoeg vol zitten, gaat de reguliere zorg in de meeste gevallen gewoon door. Hoewel er geen sprake is van afzeggingen in grote getalen, merken we dat sommige patienten twijfelen of ze wel naar het ziekenhuis kunnen komen", zo laat Sandra de Jong van het ziekenhuis weten. Ze benadrukt dat het RKZ op een veilige manier de reguliere zorg kan bieden en dat als een afspraak of operatie onverhoopt niet door kan gaan, het ziekenhuis afbelt.

Hoewel er in het RKZ sprake is van werknemers die positief getest zijn op corona, is er geen sprake van clusters, zoals begin oktober van dit jaar. Toen laste het RKZ-ziekenhuis een tijdelijke opnamestop in op de afdelingen Intensive Care en in het Brandwondencentrum vanwege een groot aantal besmettingen onder het personeel op die afdelingen.

"We zitten er ook echt bovenop", zegt De Jong. "Bij het eerste vermoeden van mogelijke besmetting bij het personeel, testen we direct. Preoperatief worden patiënten gescreend op covid door middel van een keelswab."