Opnamestop op IC in Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk met een week verlengd

Gistermiddag werd bekend dat de afdelingen de deuren zouden sluiten voor nieuwe patiënten, nadat er een cluster van besmettingen was ontdekt bij personeel op de Intensive Care-afdeling. Er werd toen een opnamestop van 24 uur aangekondigd om het overige personeel en de patiënten op de afdelingen te testen op het coronavirus.

Het crisisteam van het ziekenhuis is vandaag opnieuw bij elkaar gekomen. Daaruit blijkt dat in totaal 15 personeelsleden besmet zijn.

Geen patiënten verplaatst

Volgens de woordvoerder is de zorg voor de patiënten die nog op de Intensive Care en in het Brandwondencentrum liggen niet in het geding. Er is nog voldoende onbesmet personeel beschikbaar om de zorg door te kunnen zetten.

De woordvoerder vermeldt nadrukkelijk dat binnen het Brandwondencentrum de opnamestop alleen gaat om de Intensive Care-afdeling, en dat de zorg op de kinderafdeling wel doorgaat.