Coronaproof uitstapje tijdens lockdown: lichtjesroute Den Ilp en Landsmeer

DEN ILP - De kersttijd lijkt behoorlijk in het water te vallen nu niks meer lijkt te kunnen. Toch is er een uitstapje mogelijk: de traditionele lichtjesroute die door Landsmeer en Den Ilp leidt. Lichtjes kijken vanuit de auto: veel veiliger wordt het niet.

Zelf heeft hij ook besloten dit jaar niet mee te doen: "We hebben niks te vieren, we zijn bij elkaar opgeteld al meer dan een half jaar dicht."

Volgens café-eigenaar Harry Kok van Café De Drie Zwanen valt het juist een beetje tegen dit jaar. "Voorheen was het hier een wirwar van busjes met mensen die kwamen kijken. Dan was het één straat van lichtjes. Nu heb je toch wat donkere stukken erin."

Zowat overal waar je kijkt zie je lichtjes als je de dorpen inrijdt. Al jaren is het een traditie onder bewoners om hun huizen zo mooi mogelijk te versieren. "Zo'n dertig jaar al denk ik", zegt bewoner Theo Alkema, die een metershoge kerstboom van lichtjes in zijn thuis heeft staan.

Alkema ziet het wat positiever in. "Vijftien jaar terug was het op zijn top, maar de laatste jaren is het wat minder. Toch denk ik dat nu door corona mensen meer tijd en aandacht besteden aan de lichtjes buiten. Dat is voor de mensen die langskomen ook leuk en gezellig."