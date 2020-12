Noodsteun voor Hilversumse orkesten, koor en toneelclub die dreigen om te vallen

HILVERSUM - Vier Hilversumse culturele amateurverenigingen hebben zoveel last van de geldende coronamaatregelen dat ze zonder steun om dreigen te vallen. Dat stelt de gemeente Hilversum, dat met geld over de brug komt om nog zeker een half jaar te kunnen voortbestaan. "Dit is noodzakelijk om culturele basis in stand te houden", aldus de wethouder.

De coronacrisis trekt een grote wissel op Hilversumse culturele amateurverenigingen, zonder dat er gezien de huidige maatregelen zicht op verbetering is. Het City Orkest Hilversum, Kamerkoor Revode, muziekvereniging het Caecilia-Gilde Hilversum en toneelvereniging Meer Vreugde kunnen er over meepraten. Ze geven aan dat de zonder hulp nog in de eerste maanden van volgend jaar moeten stoppen.

De verenigingen lopen tegen problemen aan omdat ze door het coronavirus weinig meer kunnen. Ze kunnen soms niet meer repeteren of concerten geven, terwijl structurele kosten zoals de huur van hun accomodatie gewoon doorloopt. Vaak moeten er ook extra kosten worden gemaakt om bijvoorbeeld een grotere ruimte te huren. Daar staat weer tegenover dat er weinig tot geen geld binnenkomt. De gezelschappen kunnen geen aanspraak maken op noodsteun vanuit het Rijk of de provincie.

Extra subsidie

De gemeente Hilversum trekt nu de portemonnee om het voortbestaan van de vier gezelschappen nog zeker een half jaar te garanderen. De verenigingen krijgen een extra incidentele subsidie bovenop de structurele subsidie die ze al jaren van de gemeente krijgen .

Hilversum vindt de steun voor de verenigingen noodzakelijk. Volgens de gemeente vertegenwoordigen ze tientallen amateurkunstenaars en honderden bezoekers die met regelmaat naar optredens komen. "Als wij willen dat deze activiteiten ook in 2021 kunnen plaatsvinden, dan is deze eenmalige incidentele subsidie noodzakelijk. Wij vinden het belangrijk dat onze culturele basis in stand blijft tijdens deze coronacrisis", zegt verantwoordelijk wethouder Gerard Kuipers.

Hilversum heeft de afgelopen tijd aan veertig verenigingen gevraagd hoe de vlag er voor hangt en of hun voortbestaan niet bedreigd wordt door de gevolgen van het coronavirus. Volgend voorjaar wordt nogmaals zo'n ronde gemaakt om te kijken hoe het er dan voor staat.