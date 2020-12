IJmond NL V Gastenlijst van Landgoed Duin & Kruidberg slinkt zienderogen: "Het is niet anders"

Landgoed Duin & Kruidberg was nagenoeg volgeboekt voor de feestdagen. Tot de mededelng maandagavond dat er niet meer gedineerd mag worden in hotels. "Vanaf dat moment kwamen meteen veel afzeggingen binnen", zegt general manager Bernard Lensink.

Hij heeft alle begrip voor de strenge maatregelen die gisteravond zijn afgekondigd om de besmettingen in te perken. Aan de andere kant: "Vanuit onze beroepstrots en hetgeen waarvoor we de laatste maanden heel hard hebben gewerkt komt deze mededeling heel hard binnen." Minder uitbundig Geheel in de geest van dit jaar zou het er tijdens de feestdagen minder uitbundig aan toe zijn gegaan dan anders: geen bands, geen diner dansant. Lensink: "Allemaal heel netjes maar zeker op niveau en dat sloeg aan. Nagenoeg alles zat vol. Daar waren we heel trots op. We hebben er met het team heel hard aan gewerkt. We denken dat we er klaar voor zijn, maar er is anders besloten en dat hebben we te accepteren."

Huwelijksfeest Een echtpaar uit Amersfoort is speciaal naar Santpoort-Noord gekomen om hun 25-jarig huwelijk te vieren. "Morgen zouden de kinderen komen en zouden we het hier op dit prachtige landgoed vieren. Maar helaas. Nu gaan we naar huis en zien we de kinderen daar. Het is niet anders"

Quote "Gelukkig kunnen we veel van onze bestelde etenswaren nog cancelen" Bernard Lensink, general manager Duin & Kruidberg

Er is nog wel een 'vluchtweg' voor mensen die toch willen overnachten bij Duin & Kruidberg. Er mag namelijk op de kamer worden gegeten, al is roomservice verboden. Het diner moeten de gasten zelf bij het buffet afhalen. Voor wie zich zorgen maakt over de mogelijk verspilling van etenswaren nu er meer is besteld dan zal worden genuttigd, heeft Lensink een geruststellende mededeling. "We hebben nog niet álles besteld en door onze goede contacten met de leveranciers kunnen we een deel cancelen."