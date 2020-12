Coaches deze week niet meer toegelaten op NK tennis

De deelnemers, die aanvankelijk één begeleider mochten meenemen, mogen maximaal een uur van tevoren aanwezig zijn en moeten direct na afloop van hun wedstrijd vertrekken. De catering is geschrapt. "We hebben op eigen initiatief aanscherpingen doorgevoerd, want alleen op die manier kunnen we verder", aldus Lars van Opijnen, eventmanager bij de NK.

De NK, gehouden op de indoorbanen van het Nationaal Tennis Centrum, zijn maandag begonnen met de kwalificaties. Bij de mannen is Tallon Griekspoor als eerste geplaatst, bij de vrouwen Lesley Pattinama-Kerkhove. De finales zijn zondag.