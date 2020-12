Pakketbezorgers vrezen 'infarct' door online verkoop: 'Laat bij ophaalpunt bezorgen'

NOORD-HOLLAND - Vanwege de sluiting van niet-essentiële winkels zal er de komende weken veel meer online worden besteld. Dat betekent dat pakketbezorgers het in de toch al drukke decembermaand nog veel drukker zullen krijgen. "Als iedereen alles online gaat bestellen, krijgen we een soort infarct", uit Ruud Wassenaar van de Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD) zijn zorgen.

Volgens Wassenaar is het deze decembermaand al veel drukker dan voorgaande jaren. Dat heeft te maken 'met de coronaperiode, waardoor al veel meer mensen online zijn gaan shoppen', vertelde hij vanochtend in het programma De Ontbijttafel op NH Radio.

Het kabinet wil de verspreiding van het coronavirus indammen door onder meer drukte in winkelstraten te voorkomen. "Maar dan loopt het systeem vol. Maar wat wellicht wel een optie is: als mensen bestellen, krijgen ze al de keuze tussen of het pakket naar een afhaallocatie laten sturen of laten thuisbezorgen. Als meer mensen het naar een afhaallocatie zouden laten sturen, zou dat de druk al verlichten."

Pakketbezorgers werken zich een slag in de rondte in feestmaand: "Het is gekkenhuis"

Volgens Wassenaar is PostNL aan het inventariseren welke winkeliers met een pakketpunt willen openblijven. "Zij mogen dat, want dat wordt gezien als een essentieel bedrijf, maar dan mogen ze alleen de de pakketten en de post handelen. Dus het is de vraag of ondernemers die dat doen dat ook willen doen, want dat betekent dat ze maar een hele kleine omzet draaien, maar wel de hele dag moeten open zijn."

'Schouders eronder'

Voor de pakketbezorgers heeft Wassenaar bemoedigende woorden: "Schouders eronder, en doe je best. Maar meer dan ons best kunnen we ook niet doen. Een dag heeft maar een bepaald aantal uren, en die jongens hebben er al een paar weken opzitten waarin ze lang dagen gemaakt hebben. En je kunt niet verwachten dat ze 18 uur per dag werken, en dat gaan we ook niet doen."

Een van de winkels met een pakketpunt die vandaag gewoon is opengegaan is tabaks- en gemakswinkel Vivant aan het Raadhuisplein in Heerhugowaard. "We zijn alleen open voor pakketjes en voor postzegels", vertelt Jennifer, die inmiddels 12 jaar in de winkel werkt. "Van de geldautomaat mogen ze ook gebruikmaken, maar als klanten voor een pakje sigaretten, lipgloss of een oudejaarslot komen, moet ik ze doorsturen naar de supermarkt."