Scholen overvallen met nieuws over sluiting: "Had wel wat verwacht, maar niet dit"

NOORDKOP - De basis- en middelbare scholen in de Kop van Noord-Holland voelen zich overvallen met het nieuws over de harde lockdown en de naderende sluiting van de scholen. "We hadden niet zien aankomen dat we op zo'n korte termijn voor zo'n lange tijd dicht zouden moeten", zegt bestuurder Nils van Heijst van Meerwerf Basisscholen.

Zoals het er naar laat uitzien, moeten alle scholen vanaf woensdag dicht. Na de kerstvakantie, die komend weekend begint, moeten de leraren nog twee weken vanuit huis lesgeven. "Het is niet wat je wil, want je wil de kinderen gewoon in school hebben. Maar we snappen wel dat het nodig is", aldus Nils van Heijst van Meerwerf Basisscholen. "We zullen morgen gebruiken om ons erop voor te bereiden om vanaf 4 januari thuisonderwijs te kunnen geven."

Bij Hoekstra viel het nieuws over harde lockdown rauw op z'n dak. "Ik had wel wat verwacht, maar niet dit. Zelf dacht ik aan één week extra thuisonderwijs, maar geen twee." Toch is hij vol vertrouwen dat het ook nu weer goed komt. "We hebben ervaring opgedaan in de eerste lockdown en dat nemen we mee in deze periode. De nadruk zal nu vooral komen te liggen op het persoonlijk contact, om zo achterstanden te voorkomen."

Verlengen

Directeur Hans van Beekum van Scholen aan Zee was vandaag eveneens onaangenaam verrast door het nieuws. "We dachten eigenlijk dat we deze week nog wel konden afmaken, en gingen in eerste instantie uit van het verlengen van de kerstvakantie met een week." Ook op de Helderse scholengemeenschap is al het een en ander gepland voor morgen. "We moeten er voor zorgen dat elke leerling met een werkende laptop naar huis gaat, en alle spulletjes thuis heeft liggen zodat ze niet later nog naar school moeten komen."

De schoolbesturen wachten gespannen de persconferentie van vanavond af. Vanavond en morgenochtend zullen ze de strategie bespreken en doorgeven aan de ouders.