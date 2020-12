Luitenant Rick: “Defensiepersoneel helpt in snelteststraten"

MEDEMBLIK - “Dit is de eerste keer na de oorlog dat er weer zo’n grote happening aan de gang is, en dat wij ook personeel en kennis moeten leveren om ons volk te steunen", constateert luitenant Rick van den Heuvel van Varik die bij de Marine in Den Helder werkt. Presentator Sander Huisman is dit keer in Medemblik en praat met inwoners over hun ervaringen tijdens de tweede coronagolf.

Volgens luitenant Van den Heuvel speelt defensie een zichtbare rol in de samenleving. "Defensie ondersteunt de covid-teststraten. Er wordt personeel beschikbaar gesteld om de snelteststraten te bevolken," legt Van den Heuvel uit. Als Eerste Luitenant bij de Marine, is hij verantwoordelijk voor de veiligheid van de staf van de Koninklijke Marine. “Defensie heeft in algemene zin al een rol in het ondersteunen van grootschalige rampen. Denk terug aan de watersnood ramp bijvoorbeeld in ‘53.”

Boodschappen voor moeder

Ondertussen zorgt Rick voor zijn moeder die verderop in Medemblik in een

ouderengemeenschap woont. “Ik ga alleen op bezoek om de

boodschappen te brengen. Het is een dappere dame", kwalificeert Rick zijn 90-jarige moeder. "Ze zegt weleens tegen mij 'Ik heb het boek gelezen en het was een mooi boek; als ik morgen omval dan is dat zo.”

Meer werk in ouderenzorg

Tegenover het station in Medemblik belt Sander aan bij Reina Wolters. Als uitzendkracht in de

verpleegzorg is zij de laatste maanden juist meer aan het werk: “Ik werk overal en nergens. Dan in Andijk. Dan in Hoorn. Dan in Medemblik. Soms heb ik een huis met één besmetting, soms huizen met niks.” Zorgen om haar eigen gezondheid, heeft ze niet: “Ik leef erg in het nu, dus probeer me niet druk te maken over morgen.”

Afscheid van vader

Eerder dit jaar overleed de vader van Reina: “Gelukkig waren toen net de regels weer wat

versoepeld”. Bij het afscheid in de kerk konden daardoor meerdere mensen

aanwezig zijn. “We hebben toen de koffie hier gedaan in de tuin. Dus hebben we daar een paar mensen voor uitgenodigd, en de rest had geen koffie”, herinnert Reina zich. “Op die manier hebben we het mooiste ervan gemaakt.”

Bekijk hier de hele uitzending van Omringd in Medemblik: