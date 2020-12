Kooplieden vinden krimp Amsterdamse Reuring Markt onbegrijpelijk

De Reuring Markt brengt al vier jaar reuring in het anders zo stille winkelcentrum op het Joris Ivensplein. De markt is een initiatief van Antoinette Poortvliet.

Groente en Fruithandelaar Imre Molnar is één van de marktkooplieden die erover denkt om te stoppen. Met zijn groentehandel heeft hij nu tien kramen in gebruikt. "Jarenlang hebben we gevochten om het hier van de grond te krijgen en nu loopt het eindelijk, komt het stadsdeel met deze schandalige plannen. Voor mij betekent dat einde verhaal", vertelt hij resoluut.

Ook veel bewoners snappen niet waarom de markt wordt verkort en verkleind. "Niemand heeft er last van. We zijn blij dat er eindelijk wat leven is in het centrum. Dat hier een markt zou komen stond altijd al in de plannen. En nu is 'ie er eindelijk, dan is het onbegrijpelijk dat het stadsdeel de markt kapot maakt", vertelt een bewoonster, die samen met haar buren op spandoeken actie voert tegen de plannen van het stadsdeel.

"De markt staat in een winkelcentrum en dat moet wel een beetje in balans blijven"

Volgens stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter betekenen de plannen geen verkleining van de markt. Volgens hem staan er pas sinds juni 45 kramen. "Daarvoor is het altijd dertig geweest en daarop gaan we het nu vastzetten. De markt is een succes en dat willen we graag zo houden. Maar de markt staat wel in een winkelcentrum en dat moet wel een beetje in balans blijven", legt hij uit.

Leegstand winkelcentrum

"Bijna alle winkeliers van het winkelcentrum kloppen bij mij aan en zeggen dat ze last van de markt hebben, dat het te groot geworden is", vertelt Poorter. "Als het onduidelijk is hoe groot de markt mag groeien, dan heeft het enorme uitwerking op de winkeliers. En ik wil geen leegstand hier."