Albert Cuypmarkt loopt leeg: "Gemeente, waar zijn jullie mee bezig?"

AMSTERDAM - Er staan steeds minder kraampjes op de Albert Cuypmarkt, de markt heeft deze dagen te maken met een bezetting van 30 tot 50 procent. Dat is een stuk minder dan vorig jaar, toen de markt voor 80 procent gevuld was. Niet alleen de coronacrisis zorgt voor minder kraampjes, ook gebrekkige communicatie en veranderende regels van de gemeente lijken voor velen reden om weg te blijven.

Bouke Burger, kramenzetter van de Albert Cuypmarkt is radeloos. "We zijn dankbaar voor maatregelen zoals de NOW en de TOZO." Maar hij vindt dat de gemeente veel onduidelijke regels heeft doorgevoerd zonder maatwerk.

"Het beleid dat wordt ontwikkeld is niet ter bevordering van de markt en dwingt zelfs mensen om er mee te stoppen." Bouke schudt zijn hoofd.

Dagtarief

Vijf maanden geleden is het maandtarief voor een standplaats vervangen door een dagtarief. De marktkopers zijn hier niet blij mee, volgens hen zijn de kramen die er bijna iedere dag staan nu gemiddeld 40 procent duurder uit.

"Als je een dag niet komt, hoef je niet te betalen. Heel veel laten het dan dus afweten", zegt Edwin Kenter, marktkoopman en bestuurslid van ondernemersvereniging Albert Cuyp. "Veel van mijn buren zijn inmiddels vertrokken."

Pasquale Veerman is eigenaar van Foxy Brown en werkt al veertien jaar op de Albert Cuypmarkt. "Ik heb een hele hoge huur. Parkeren hier is ontzettend duur. Ik moet daarnaast nog eens mijn kraam elke dag gaan betalen. Het is niet meer te doen."