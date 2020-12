Succesvolle operatie voor Martins Indi

ALKMAAR - Bruno Martins Indi is zaterdagmiddag met succes geopereerd aan zijn jukbeen. De centrale verdediger viel afgelopen donderdag tijdens het Europa League duel met Rijeka geblesseerd uit.

De 28-jarige Martins Indi moest in Kroatië, waar AZ werd uitgeschakeld in de Europa League, al na achttien minuten worden vervangen. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de verdediger schade heeft opgelopen aan zijn jukbeen.

De Alkmaarse club liet vandaag weten dat de operatie van Martins Indi succesvol is verlopen. De van Stoke City gehuurde verdediger zal dit kalenderjaar niet meer in actie komen voor AZ.