Verhuurde AZ-spits Duin keert terug naar Alkmaar

ALKMAAR - De door AZ aan MVV Maastricht verhuurde Jelle Duin keert op 1 januari terug naar Alkmaar. Dit is besloten na overleg tussen beide clubs. De aanvaller uit Heemstede kwam acht keer in actie voor de Limburgers en scoorde daarin eenmaal.

Duin werd in 2010 door AZ weggeplukt bij HFC Haarlem. Hij debuuterde voor Jong AZ op 22 december 2017 in het betaald voetbal. Tot dusverre speelde de linkspoot met Jong AZ 43 duels in de eerste divisie en maakte daarin vijf doelpunten.

Vorig seizoen werd Duin uitgehuurd aan FC Volendam. Voor de provinciegenoot scoorde Duin vijf doelpunten in veertien wedstrijden.