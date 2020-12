Katerig AZ maakt zich klaar voor 'goede ploeg met mooie spelers'

WIJDEWORMER - Binnen een week ziet de wereld van Pascal Jansen er ineens heel anders uit. De nieuwe trainer van AZ nam het over van de ontslagen Arne Slot en zag vervolgens zijn ploeg twee keer verliezen. Zondag wacht in Enschede FC Twente. "Ik k ijk er naar uit."

Jansen kwam in de zomer van 2018 van PSV naar AZ. Sindsdien was hij assistent van John van den Brom en Slot. Door het ontslag van Slot is hij nu zelf eindverantwoordelijk. "Ik ben nu degene die beslissingen moet nemen en hiervoor zat ik in een adviserende rol."

"De kater is heel groot", vertelt Pascal vlak na terugkomst uit Kroatië. Donderdagavond verloor AZ met 2-1 van Rijeka. "Heel vervelend dat we uitgeschakeld zijn."

FC Twente

Zondag om 20.00 uur is FC Twente de tegenstander in Enschede. En de Tukkers doen het goed met een vijfde plaats op de ranglijst. Bovendien wonnen ze vorig weekend in Amsterdam van Ajax. "Het is een goede ploeg met mooie spelers. Wij moeten de rust bewaren richting FC Twente en kritisch blijven over ons eigen functioneren."

Fitheid

Tegen FC Twente kan Jansen geen beroep doen op Ron Vlaar, Jordy Clasie, Fredrik Midtsjo en Bruno Martins Indi. Die laatste raakte tegen Rijeka geblesseerd aan zijn hoofd. "Zijn blessure is vrij ernstig en we zullen hem een tijdje moeten missen." Verder is het nog onzeker of middenvelder Dani de Wit op tijd weer fit is.

Bekijk de video voor het hele gesprek met Pascal Jansen.