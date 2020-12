Avonturen van geleidehond Yoko in een boek: leuk en vooral leerzaam

MONNICKENDAM - Het lijkt alsof herdershond Yoko aandachtig luistert als haar baasje voorleest over wat zij allemaal meemaakt. Dit keer een grondige wasbeurt onder de douche, nadat ze helemaal onder de modder was thuisgekomen na het uitlaten. Annemiek van Munster is schrijver en programmamaker en heeft al een tijd een succesvolle Facebookpagina over de avonturen van Yoko. Van al die verhaaltjes wil ze nu een boek maken en een audioboek.

"Het zijn vooral leuke, grappige verhaaltjes, maar ik heb ook een serieuze boodschap", vertelt Annemiek aan haar keukentafel in hartje Monnickendam. "Ik wil graag laten zien hoe het leven is van een slechtziende met een geleidehond." Want er zijn nogal wat misverstanden over een geleidehond. Annemiek: "Een groot misverstand is dat mensen denken dat Yoko mij helpt met allerlei dingen. Maar dat is natuurlijk niet zo, dan heb je het over een hulphond. Een ander misverstand is dat Yoko mij door het verkeer loodst. Nee, ik moet aangeven wanneer we bijvoorbeeld gaan oversteken, want een hond kan dat niet overzien." Tekst gaat verder onder de video.

"Het grootste misverstand is dat mensen vragen: 'Waarom heb jij een geleidehond nodig?'. Ik zie er kennelijk niet blind genoeg uit. Maar ik antwoord dan dat ik niet blind ben, maar heel weinig zie en dat ik de hond nodig heb om over straat te kunnen gaan." Voor het boek over geleidehond Yoko is Annemiek een crowdfunding gestart. "En dat loopt al heel erg aardig", zegt ze. De bedoeling is dat het boek en het audioboek, dat ze zelf gaat inspreken, in het voorjaar van 2021 uitkomen.