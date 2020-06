Geleidehonden door het dolle heen nu ze weer naar school mogen

AMSTELVEEN - Na bijna drie maanden thuisonderwijs mogen de puppies van KNGF Geleidehonden eindelijk weer naar 'school'. De honden in opleiding verbleven sinds de coronacrisis bij een trainer of pleeggezin, maar kunnen nu weer volwaardige trainingen volgen in het kennelgebouw in Amstelveen.

Hannah Hoolahan โ€“ KNGF Geleidehonden

De kennel is flink onder handen genomen, de kennel en speeltjes zijn schoongemaakt en ook voor de medewerkers zijn aanpassingen gedaan: "We hebben nu looproutes en tussen de kennels is er telkens eentje leeg", vertelt een medewerker van KNGF Geleidehonden. "De honden houden we niet uit elkaar. De maatregelen zijn voor de medewerkers", vult ze aan. Achterstand Hoewel veel van de blaffende 'cursisten' thuis met een trainer konden doortrainen, zijn er wel flinke achterstanden. Het was vaak niet mogelijk om de honden goed te trainen: "Normaal laten we honden wennen aan drukke treinstations bijvoorbeeld. Dat gaat nu niet. Daarnaast komt een hulpbehoevend iemand die een geleidehond krijgt altijd hier. Zo leren ze elkaar kennen, maar ook dat ging nu niet", legt een medewerker uit. Bekijk hieronder een video van de eerste schooldag. Tekst gaat door na de video

"Het zal langer duren voordat onze honden klaar zijn om hun toekomstige baas te helpen. We zijn heel blij dat we nu voorzichtig aan de hoognodige inhaalslag kunnen beginnen." Ook de honden zijn blij dat ze weer aan de slag mogen: "Ze trainen altijd alleen met een begeleider maar worden wel samen opgehaald en weer naar huis gebracht. Ik denk dat ze dat wel gemist hebben."