FC Volendam walst over FC Den Bosch heen

VOLENDAM - FC Volendam had het vrijdagavond weer eens op de heupen. Het Nieuwe Oranje had geen kind aan FC Den Bosch, scoorde er flink op los en blijft daardoor voor het dertiende duel op rij ongeslagen (6-0).

Het leek wel alsof Samuele Mulattieri even had afgekeken bij Deul, want na acht minuten zette hij Volendam op soortgelijke wijze op voorsprong. De Italiaanse spits, die gehuurd wordt van Internazionale, draaide knap weg en knalde de bal snoeihard in de bovenhoek van een meter of 23.

FC Den Bosch kwam als nummer voorlaatst enigszins met knikkende knieën naar De Dijk. Volendam was al twaalf wedstrijden op rij ongeslagen. Afgelopen maandag werd Excelsior in de slotminuten verslagen door een rake poeier van Boy Deul .

Volendam-trainer Wim Jonk had tegen de Brabanders weer de beschikking over Alex Plat. De middenvelder verloor vorige week zijn vader, maar startte vrijdagavond 'gewoon' weer in de basis. Dat ging ten koste van Samir ben Sallam, die weer naar de bank werd verwezen.

Doelpuntenregen

Het ging Volendam in de openingsfase flink voor de wind. Na een kwartier zette Nick Doodeman de thuisploeg op 2-0 nadat Martijn Kaars de bal keurig aflegde. De ploeg van Jonk had geen kind aan Den Bosch en had rust nog meer mogelijkheden via Kaars, die de bal nog tegen de paal schoot.

Waar FC Den Bosch voor rust nog enigszins in leven werd gehouden, liep Volendam na rust helemaal over de ploeg van Erik van der Ven heen. Via Nick Doodeman, Dyllandro Panka, Jari Vlak en Micky van de Ven liep Volendam uit naar een riante 6-0 overwinning. Met name de laatste treffer van de avond leidde tot de nodige vreugde. Voor Van de Ven was het zijn eerste treffer in het shirt van Volendam en daar was hij uiteraard erg blij mee.

Voor even vierde

FC Volendam klimt door de overwinning voor even naar de vierde plaats in de eerste divisie. Daarmee gaat het NAC Breda en NEC voorbij, maar zij hebben nog een duel te spelen dit weekend. Komende vrijdag (18.45 uur) wacht een duel met directe concurrent NAC Breda.

Opstelling FC Volendam: Roggeveen; James (El Azzouzi/65), Van de Ven, Tol, Betti; A. Plat (J. Vlak/76), Deul, Antonucci; Kaars (Eerdhuijzen/65), Mulattieri (Iatroudis/65), Doodeman (Panka/75)