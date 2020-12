Kanonskogel van Deul bezorgt FC Volendam in extremis zege op Woudestein

Voorafgaand aan het duel werd een minuut stilte gehouden ter nagedachte van een aantal personen. De onlangs ontvallen Frank Kramer, Ad Hoens (oud-voorzitter FC Volendam), Rien van Wijk (materiaalman van Excelsior) en Hennie Plat (vader van Volendam-speler Alex Plat) werden herdacht op Woudestein. Beide ploegen speelden daarom ook met rouwbanden.

Doelpuntenregen

Beide ploegen leken er zin in te hebben en drukten dat ook uit in de score. FC Volendam greep na een klein kwartier de leiding na een van richting veranderd schot van Boy Deul. Vier minuten later omspeelde Excelsior-middenvelder Luigi Bruins eenvoudig zijn man en doordat de Volendam-defensie niet ingreep, verschalkte hij doelman Joey Roggeveen in de korte hoek: 1-1.

Excelsior wist voor het meeste gevaar te zorgen en was daarna ook dichtbij de voorsprong. Die greep het na iets meer dan een halfuur via Siebe Horemans, die uit een corner binnenkopte. Volendam liet zich niet van de wijs brengen en kwam via Martijn Kaars weer op gelijke hoogte (2-2).

Vermeende strafschop

Na rust waren de ploegen iets voorzichtiger met het balbezit en speelde het spel zich wat meer op het middenveld af. Totdat Samuele Mulattieri uitstekend wegdraaide bij Matthys en de bal richting de hoek stuurde, maar doelman Damen de bal met zijn grote teen uit het doel tikte. Matthys kwam daar heel goed weg, want hij hing vol aan het shirt van de Italiaan, maar doordat hij tot een schot kwam, legde de scheidsrechter de bal niet op de stip.

Latje tik

Beide ploegen lieten elkaar maar weinig toe. Twintig minuten voor tijd was het Reuven Niemeijer die met een lage schuiver de paal wist te raken. Ook Volendam wist het houtwerk te raken. Francesco Antonucci schoot de bal in de 81ste minuut op de bovenkant van de lat.

De Volendammers waren iets meer op zoek naar de winnende treffer en die kwam er uiteindelijk ook. Boy Deul kreeg de bal na een afgeslagen corner voor zijn voeten. De middenvelder twijfelde geen moment en ramde de bal in de 88ste minuut van een meter of 22 snoeihard in de bovenhoek: 2-3.

Gelijke spelen ten einde

Door de overwinning in Rotterdam maakt Volendam een einde aan de reeks van gelijke spelen. Toch blijft het ondanks de zege op Excelsior steken op de zesde plaats in de eerste divisie. De ploeg van Jonk hangt nog altijd aan het elastiek en heeft zicht op de ploegen boven zich. Komende vrijdag (18.45 uur) wacht de ontmoeting met FC Den Bosch.

Opstelling FC Volendam: Roggeveen; Betti, Tol, Van de Ven, James (Eerdhuijzen/64); Ben Sallam, Deul, Antonucci; Doodeman (El Azzouzi/82), Mulattieri (Iatroudis/73), Kaars (El Kadiri/64)