Drie jaar cel voor leraar die op Weesper school ontucht pleegde met zeker zeven meisjes

De Naarder leerkracht van de Weesper basisschool zou op school meisjes hebben aangeraakt en met zijn hand onder hun kleding geweest zijn, zelfs met zijn hand in de onderbroeken. Daar zou hij billen, maar ook de geslachtsdelen van de meisjes hebben aangeraakt. Hij zou ze niet alleen hebben aangeraakt, maar zou ook verdere seksuele handelingen hebben verricht. Dat gebeurde soms zelfs voor langere tijd tijdens de les, ten overstaan van klasgenootjes. Ook moesten de meisjes zijn geslachtsdeel aanraken als ze naast hem stonden om iets uitgelegd te krijgen.

De leerkracht werd een jaar geleden aangehouden voor de kwestie. De zaak kwam aan het rollen toen een van de jonge slachtoffers thuis tegen haar ouders durfde te vertellen wat Meester Karel op school allemaal met hen deed. De ouders stapten naar de school en naar de politie. De leerkracht werd aangehouden en door de school meteen op non-actief gesteld.

Zelf ontkent de leerkracht tot op de dag van vandaag daadwerkelijk over de schreef te zijn gegaan en doet alle beschuldigingen af als klinkklare onzin. Twee weken geleden stelde hij in de rechtbank dat er een hetze tegen hem wordt gevoerd. Hij zegt dat hij enkele kinderen in de zaak niet eens kent of zich niet voor de geest kan halen. Dit tot grote woede van de ouders van de kinderen, die in de rechtbank hevig geëmotioneerd vertelden hoe hun kinderen nog altijd psychische problemen hebben en slecht kunnen slapen door het misbruik van de leerkracht.

Voldoende bewijs

De rechtbank stelt dat er voldoende bewijs is tegen de leerkracht. "Alle slachtoffers hebben, onafhankelijk van elkaar, verklaard over wat er in de periode van tweeënhalve maand is gebeurd. De verklaringen van de slachtoffers en van hun ouders zijn getoetst door een deskundige, die concludeerde dat het onwaarschijnlijk is dat de verklaringen onderling zijn beïnvloed. Geen van de ouders of de slachtoffers hadden daarnaast een motief om de verdachte vals te beschuldigen", aldus de rechtbank.

De rechter neemt het de man kwalijk dat hij vanuit zijn vertrouwenspositie ernstig misbruik heeft gemaakt van de meisjes. Juist in een klaslokaal op een school horen kinderen veilig te zijn, zo meent de rechter.

Daarnaast stelt de rechter dat de man grote schade heeft aangebracht bij de meisjes en hun familie. "Het is nog onduidelijk welke gevolgen het misbruik voor de jonge slachtoffers heeft, maar door de slachtofferverklaringen van de ouders blijkt dat zich nu al grote problemen voordoen."

Beroepsverbod van acht jaar

De straf voor de leerkracht is gelijk aan de eis. Naast de celstraf heeft de leerkracht een gebiedsverbod opgelegd gekregen: hij mag niet meer in Weesp komen. Ook mag hij de komende acht jaar niet meer werken als docent. Gezien zijn leeftijd en de celstraf, is de kans daarmee groot dat W. nooit meer voor de klas zal staan.

Of de leerkracht voor hoger beroep aantekent is nog niet bekend.