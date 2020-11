Leraar Weesper basisschool verdacht van misbruik 8 jonge kinderen: 3 jaar cel geëist

WEESP - De Naarder leerkracht Karel W. moet een celstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, krijgen voor maandenlange ontucht vorig jaar op de Kors Breijerschool in Weesp. Dat is de eis van de officier van justitie vandaag in de rechtszaal. W. wordt verdacht van ontucht met zeven of acht meisjes. Daarnaast wordt hij verdacht van het in het bezit hebben van dierenporno.

De zaak kwam aan het licht toen een van de slachtoffertjes haar verhaal thuis durfde te vertellen. Al snel bleek dat er meer slachtoffers waren. De leerkracht werd aangehouden en door de school op non-actief gezet. De man heeft tot nu toe ongeveer drie maanden in voorarrest gezeten, de laatste tijd mocht hij zijn proces in vrijheid afwachten.

De ouders van de slachtoffertjes vertelden hoe hun kinderen nog altijd slapeloze nachten hebben door wat hen is overkomen. Ook wantrouwen ze sinds het misbruik andere mannen. Maar er is veel meer. De psychische problemen zijn groot en de ouders vragen zich af of dat ooit zal helen. Zelf ervaren de ouders ook dagelijks de gevolgen. Zo vertelde een moeder van een van de slachtoffers in de rechtszaal nog steeds een knoop in haar maag te voelen als ze haar kinderen naar school brengt. Het vertrouwen dat een school een veilige haven voor kinderen moet zijn, is ze kwijt.

Bij de slachtoffers en hun ouders heeft de zaak diepe wonden achtergelaten, zo bleek vandaag in de rechtbank. Voor veel ouders is de zaak een nachtmerrie. "Ik kan niet in woorden vatten hoeveel pijn ons dit doet. Wat je voelt als je zulke verhalen van je jonge dochter hoort. De verhalen waren helder en beeldend, echt te afschuwelijk voor woorden", vertelde een geëmotioneerde moeder in de rechtszaal. "Wij als ouders, maar ook onze kinderen, vertrouwden hun leerkracht. Dat is voor altijd weg. En onze kinderen zullen voor altijd beschadigd zijn."

Leerkracht blijft ontkennen

De docent zelf ontkent, tot grote woede van de ouders die er stellig van overtuigd zijn dat hij met hun kinderen op de basisschool in Weesp over de schreef gegaan is. Hij stelt dat er een hetze tegen hem wordt gevoerd. Hij zegt dat hij enkele kinderen in de zaak niet eens kent of zich niet voor de geest kan halen. Dat doet de ouders pijn. Het steekt hen dat de leerkracht het veronderstelde misbruik niet bekent en spijt betuigt. Het raakt hen dat hij hun verhalen afdoet als een tegen hem gesmeed complot.

Meester Karel hoorde de verklaringen van ouders vandaag gelaten en ogenschijnlijk onverschrokken aan. "Het is toch niet de bedoeling dat ik hier iets beken dat ik niet gedaan heb?", stelt hij.

De leerkracht doet de verhalen van de kinderen en hun ouders af als klinkklare onzin. "Ik heb af en toe het idee dat sommige mensen de toneelschool hebben gedaan hier", foeterde hij tegenover de rechters. "Hoe kunnen mensen zoiets verklaren en van mij zeggen? Hoe kunnen mensen zeggen dat hun kinderen psychische schade hebben door mij? Ik vind dat echt te ver gaan. Er is echt helemaal niets gebeurd, ik heb niets gedaan. Er is voor mij maar één slachtoffer in deze zaak en dat ben ik."

De verdachte vertelt heus eens in de buurt van de kinderen te zijn geweest, maar op een onschuldige manier. "Natuurlijk heb ik wel eens mijn arm om een kind heen gelegd om hem of haar te troosten. Dat hoort bij mijn werk. Dat is ook echt alles wat er gebeurd zou kunnen zijn. Ook is het natuurlijk gebeurd dat ik dicht bij kinderen ben geweest om lesstof uit te leggen. Dat is echt heel onschuldig en hoort erbij."

Verklaringen van slachtoffers

De officier van justitie denkt daar anders over. Hij wijst op de verklaringen die de slachtoffers hebben afgelegd sinds de zaak is gaan rollen. De meisjes vertelden tegen de zedenrechercheurs heldere verhalen over wat de meester met hen deed. Volgens de officier van justitie zijn de verklaringen van de meisjes gedetailleerd, compleet en authentiek.

"Meerdere meisjes hebben gepleegde handelingen zelfs voorgedaan. Hebben het uitgebeeld op een pop terwijl ze werden gehoord. Dat bevestigt dat ze verklaren uit een herinnering. Meerdere meisjes hebben ook gezien dat meester bij andere meisjes handelingen pleegde", aldus de officier. Volgens de officier kan daarmee bewezen worden dat meester Karel schuldig is aan het misbruik.

Daarnaast wijst de officier er op dat ook op de laptop van de leerkracht dingen zijn gevonden die de wenkbrauwen doen fronzen. Zo zocht de man enkele keren op internet naar 'seks met kinderen onder de achttien' of dingen die zelfs nog verder gaan. De leerkracht zelf noemt dat onschuldig. Hij wilde zich verdiepen in zaken, omdat hij op het schoolplein kinderen over seks hoorde praten. Hij wilde er meer over weten en is onderzoek gaan doen, zodat hij de kwestie bespreekbaar kon maken in de klas. Dat hij daarbij op seksuele website terechtkwam, gebeurde omdat hij naar eigen zeggen niet goed met computers overweg kan.

Twijfels van advocaat

De advocaat van de leerkracht heeft sterke twijfels over de bewijzen tegen zijn cliënt. Hij vraagt zich onder meer af of de betrokken meisjes wel verklaarden wat er echt gebeurd was en of ze de verhalen niet verzonnen kunnen hebben.

Daarnaast twijfelt hij er sterk aan of de meisjes elkaar met hun verhalen niet beïnvloed hebben. Sommige meisjes vertelden namelijk eerst dat er niets gebeurd was en zijn later toch gaan vertellen over wat de meester bij hen gedaan zou hebben. Ook stelt hij dat ouders van de meisjes de verklaringen van hun dochters gemanipuleerd kunnen hebben door de meisjes bepaalde details in de mond te leggen.

De rechtbank wijst erop dat alle verklaringen van de meisjes ook zijn bekeken door een door de rechtbank aangestelde deskundige. Die stelt dat de verklaringen van de meisjes wel degelijk betrouwbaar zijn. Dat enkele van hen hun verklaring hebben gewijzigd, heeft er volgens de expert met spanning en angst rond de gebeurtenissen en de zaak te maken.

Strafbare feiten

De officier van justitie stelt in zijn requisitoir dat de leerkracht op zeer ernstige wijze inbreuk heeft gemaakt op de 'lichamelijke integriteit' van de meisjes. "Hun vertrouwen is tot in de kern geschaad. En dat terwijl hij als leerkracht de zorg had over de meisjes. De meisjes waren kwetsbaar en daar heeft verdachte op verschrikkelijke wijze misbruik van gemaakt. Dat heeft enorme psychische gevolgen, nu en later. En niet alleen voor de meisjes, maar ook voor hun omgeving. Dat er veel emoties zijn, hebben we ook vandaag op de zitting weer gezien. De leerkracht heeft niet alleen schade berokkend aan de meisjes, maar ook aan de maatschappij."

De officier noemt het stuitend dat de leerkracht zelf geen verantwoording neemt voor zijn daden en blijft ontkennen. Daarnaast wijst hij er op dat er signalen zijn dat er meer meisjes zijn betast die niet in deze zaak worden behandeld.

Al met al vindt de officier van justitie een forse gevangenisstraf van drie jaar passend. Naast de celstraf moet de leerkracht volgens hem een contact- en locatieverbod krijgen. Ook moet hem een beroepsverbod worden opgelegd en zou hij nooit meer als leerkracht voor de klas mogen staan.

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak.