De Peiling: NS-loketten verdwijnen van het station, goed idee of slecht plan?

NOORD-HOLLAND - De Nederlandse Spoorwegen (NS) gaat waarschijnlijk een flink deel van de ticketservicebalies op stations sluiten. In onze provincie is het dan niet meer mogelijk om op de stations van Alkmaar, Hoorn, Haarlem en Amsterdam Amstel een kaartje aan de balie te kopen. Op het station van Zaandam blijft de balie open, maar zullen geen servicemedewerkers meer rondlopen. Is dit een goed idee of juist een slecht plan?