Ajacied Davy Klaassen baalt gigantisch na gemiste kans: "Die moet er gewoon in"

AMSTERDAM - Davy Klaassen kreeg woensdagavond dé kans om Ajax op voorsprong te schieten tegen Atalanta Bergamo (0-1). De middenvelder vond zelf dat hij 'm had moeten maken: "Die moet er gewoon in, klaar." Even daarna scoorden de Italianen wel.

Davy Klaassen baalt na een gemiste kans - Pro Shots / Jasper Ruhe

Quote "Onze tactiek was om niet gelijk ons hoofd te verliezen door kamikaze te gaan spelen" ajax-speler davy klaassen

"Ik denk het een lastige wedstrijd was. Zij kwamen niet om een doelpunt te maken. Onze tactiek was om niet gelijk ons hoofd te verliezen door kamikaze te gaan spelen. Vanuit daar wilden we kansen creëren", zegt de Hilversummer op SBS6.

Over zijn kans in de 75e minuut is Klaassen duidelijk. "Die moet er gewoon in, klaar. We kregen een paar kleine kansen en die van mij was een grotere. Zij verdedigden goed compact en wij hebben te weinig gecreëerd. Na de rode kaart (voor Gravenberch, red.) werd het nog lastiger." Voor Ajax wacht nu de laatste 32 van de Europa League. De loting daarvan is aanstaande maandag. Eerst wacht PEC Zwolle zaterdagavond in de eredivisie.