Champions League-droom over voor Ajax na nederlaag tegen Atalanta Bergamo

AMSTERDAM - Het is Ajax niet gelukt zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Thuis tegen Atalanta Bergamo ging het laatste groepsduel verloren: 0-1. Volgend jaar gaan de Amsterdammers verder in de Europa League.

Vanaf de eerste minuut zetten beide ploegen elkaar flink onder druk. Dat leidde logischerwijs tot veel balverlies, waardoor de kansen en mogelijkheden schaars waren. In de eerste helft werd Atalanta één keer gevaarlijk toen Nederlander Marten de Roon mocht aanleggen in het strafschopgebied. Zijn schot ging over en naast.

Ook Ajax kwam er een keer dreigend uit. Na een goede actie van rechtsbuiten Antony kon spits Brian Brobbey koppen. Zijn inzet eindigde in de handen van doelman Pierluigi Gollini.

Brobbey kwam na rust niet meer terug na een botsing met Nico Tagliafico. Hij werd vervangen door Quincy Promes.

Meer ruimte na rust

De tweede helft was levendiger dan de eerste. Atalanta had het overwicht in de eerste twintig minuten, maar ook dat leverde weinig gevaar op. Trainer Erik ten Hag bracht na ruim een uur Klaas-Jan Huntelaar en Jurgen Ekkelenkamp voor meer stootkracht voorin.

Ekkelenkamp onderschepte een terugspeelbal en wilde Huntelaar aanspelen. De spits ging onderuit in de zestien, maar scheidsrechter Carlos del Cerro Grande vond het geen aanleiding voor een penalty. Snel daarna kreeg Ajax dé kans om te scoren. Na een goede aanval was Davy Klaassen het eindstation, maar zijn poging eindigde op de voeten van Gollini.

Rode kaart en tegengoal

De laatste tien minuten moest Ajax het doen zonder middenvelder Ryan Gravenberch. Hij kreeg zijn tweede gele kaart, nadat hij in een duel zijn tegenstander in het gezicht raakte. Eén doelpunt was nog steeds genoeg voor plaatsing voor de achtste finales, maar er werd gescoord aan de andere kant. Invaller Luis Muriel werd in de 85e minuut alleen op André Onana afgestuurd, omspeelde hem en rondde koelbloedig af.

Door de uitschakeling loopt Ajax ruim 12 miljoen euro mis. De Amsterdammers gaan in de koker voor de laatste 32 van de Europa League.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez (Timber/91, Alvarez/95), Tagliafico (Huntelaar/63); Klaassen, Labyad (Ekkelenkamp/63), Gravenberch; Antony, Brobbey (Promes/46), Tadic

Opstelling Atalanta: Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (Palomino/79); Gomez, Pessina, Zapata (Muriel/79)