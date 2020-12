Ook thuisonderwijs voor vierdejaars havoleerlingen Texelse middelbare school

DEN BURG - Alle klassen van 4 havo op OSG de Hogeberg in Den Burg krijgen deze week ook verder thuis online les nadat bij hen een leerling positief op het coronavirus heeft getest.

Dat heeft de OSG vanochtend besloten, meldt onze mediapartner Texelse Courant, nadat zij te horen had gekregen dat een leerling in 4 havo positief had getest. Dat betekent dat na de klassen van 5 havo (twee besmettingen) nu ook de klassen van 4 havo verder thuis de lessen volgen.

De OSG hanteert daarmee een strenger beleid dan door de GGD en RIVM wordt geadviseerd. "Dat is in de eerste plaats om verdere besmettingen te voorkomen, maar ook om achterstand bij de leerlingen die in thuisquarantaine moeten te voorkomen."

Thuis blijven bij klachten

Als er geen nieuwe besmettingen worden gemeld, worden de fysieke lessen op school voor 4 en 5 havo maandag hervat. Alle ouders zijn per brief geïnformeerd, aan hen is volgens de OSG nogmaals uitdrukkelijk gevraagd om hun kind thuis te houden bij klachten - hoe mild deze ook zijn - en een test aan te vragen.

De leerling die positief testte is volgens de OSG sinds vrijdagmiddag thuis gebleven en heeft milde klachten.