OSG De Hogeberg stuurt bovenbouw naar huis vanwege coronabesmetting bij leraar

De leraar is waarschijnlijk vanaf afgelopen dinsdag besmettelijk geweest, zo schrijft onze mediapartner Texelse Courant , maar heeft volgens de school de 1,5 meter regel en het dragen van een mondkapje steeds in acht genomen.

De positieve besmetting is gisteren bekend geworden. De betreffende docent geeft economie aan een deel van de leerlingen van vwo-4, vwo-5, vwo-6 en havo-4 en havo-5.

Quote

Ondanks dat Eriks het een forse maatregel noemt, zag ze zich genoodzaakt deze te nemen. "Beter te voorzichtig dan straks een cluster aan besmettingen op school. De leerlingen hebben hiermee ook een week extra de tijd om zich voor te bereiden op de toetsweek, ik verwacht dat ze daar wel blij mee zullen zijn."

Voor de leerlingen die naar huis zijn gestuurd en geen klachten hebben, is thuisquarantaine volgens de school in wezen niet nodig, maar ze geeft aan dat het wel belangrijk is dat ouders alert blijven. Ouders zijn door de school geïnformeerd waarop ze moeten letten.