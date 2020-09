Helderse school dicht na coronabesmetting: "Domper voor leerlingen met beperking"

DEN HELDER - Tien dagen lang gaat het Linie College in Den Helder dicht en moeten alle leerlingen en medewerkers in quarantaine. Het blijkt dat één leerling besmet is met het coronavirus, waardoor de GGD het advies heeft gegeven om de school te sluiten. Een enorme domper voor de tieners die naar deze speciale school gaan.

Jong vertelt dat het besluit tot tien dagen quarantaine voor alle 72 leerlingen en 32 medewerkers niet zomaar is genomen. "Het is nogal een ingrijpende maatregelen en we hebben daar ook flink wat discussie over gehad. We geven onze leerlingen - allemaal uiterst kwetsbaar - het liefst iedere dag onderwijs."

Ton Jong, algemeen directeuren bestuurder van de Stichting Samenwerkingsschool, waar het Linie College onder valt, had de nodig protocollen klaarliggen voor wanneer iemand besmet zou raken met coronavirus. "We wisten dat het een kwestie van tijd was voordat er iemand corona zou krijgen, zeker als je ziet dat het aantal besmettingen in het land oploopt. We zijn zaterdag direct in actie gekomen toen we hoorde dat iemand besmet was. Ouders en medewerkers konden we in onze groepswhatsapp snel benaderen."

De school is voor jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking en zijn tussen de 12 en 20 jaar oud. Zij zullen voorlopig digitaal onderwijs krijgen.

Volgens de schooldirecteur is het een grote uitdaging om er voor te zorgen dat de leerlingen de coronareregels naleven. "Onze kinderen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen gedijen goed in een omgeving met praktijkvakken. Maar ze vinden het ook heel lastig om afstand te houden. Ze zijn bewegelijk, houden van elkaar aanraken en contact maken. Dat is ook voor de medewerkers een grote uitdaging. De leerlingen verplaatsen zich door de school in verschillende groepssamenstellingen en door verschillende lokalen. Dat maakt het traceren van wie met de besmette leerling in contact is geweest een grote uitdaging. Daarbij zijn veel van onze leerlingen fysiek kwetsbaar, dus zodoende zijn we tot het besluit gekomen."

Toch steekt de school wel de hand in eigen boezem. "Ja, we hadden eerder kunnen bedenken dat we misschien het onderwijs anders hadden moeten organiseren. We moeten er dan ook van leren voor de volgende keer en aan een ander scenario werken. Schooldirecteuren en leerkrachten staan onder een grote druk en verkeren in een permanente staat van paraatheid. Hoewel we voorbereid waren, hadden we met deze mini-lockdown geen rekening gehouden."

Kleinere groepjes

Als de leerlingen na de quarantaine weer terug zijn op school, worden er verdere maatregelen genomen. "We moeten toch kiezen om in kleinere groepjes te gaan werken met minder wisselende samenstellingen. Dat is wel een grote inbreuk op de kracht van ons onderwijs, maar we kunnen niet anders. De kans bestaat anders dat je bij een volgende uitbraak weer met z'n allen in quarantaine moet."

Op afstand

Voorlopig worden de lessen dus op afstand gegeven. Daar heeft de school tot in de puntjes aan gedacht. "Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld aan de hand van 30 stappen een appeltaart bakken voor het praktijkvak horeca. We hebben het lesmateriaal versnelt aangepast en ingezet. Natuurlijk belasten we ook de ouders hiermee die de kinderen moeten begeleiden en ook hun eigen plannen hebben. Toch kunnen we niet anders en krijgen we ook van veel ouders begrip voor de situatie."