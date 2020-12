Blijdschap bij Noord-Hollandse topsportverenigingen na plannen kabinet

DEN HELDER - Opluchting en vooral blijdschap bij meerdere Noord-Hollandse topsportverenigingen. Het kabinet wil namelijk dat topsporters vanaf 17 december weer in de topsportcompetities kunnen trainen en wedstrijden mogen spelen. Bij de basketballers van Den Helder, de korfballers van KZ en de handbalsters van SEW ging daarom dinsdagavond voorzichtig al de vlag uit.

De korfballers van KZ in actie tijdens de Korfbal League - Piet Wendrich

"Het plan moet nog goedgekeurd worden, maar bovenal is dit natuurlijk fantastisch nieuws", laat James Meijer, woordvoerder van de Den Helder Suns, in een eerste reactie weten. "We keken met ze allen naar de persconferentie en dat was in eerste instantie wel een domper. Later hoorde we pas van het bericht op de website van de overheid met betrekking tot de topsportcompetities. Dit is heel welkom, want het leek allemaal zo op een uitzichtloze situatie." Dat de frustratie hoog zat bij de basketballers van Den Helder bleek uit onderstaande vanmiddag gepubliceerde video. "Er was gewoon geen vooruitzicht voor de topsport. Geen perspectief. Daarom hebben we middels een video een oproep gedaan richting Mark Rutte. Het lijkt erop alsof de minister-president naar ons geluisterd heeft!", aldus Meijer. De tekst gaat verder onder de video

Den Helder Suns: "Let Us Play!" - Den Helder Suns

Ook in West-Friesland, bij de handbalsters van SEW, klonk een slaak van opluchting. "Dit is gaaf zeg. Wat een verrassing zeg", reageert topsportmanager Herman op den Kelder van de handbalclub uit Nibbixwoud. "Het ging de laatste weken bij de handbalbond al veelvuldig over de eventuele scenario's bij competitiehervatting. Nu kunnen we daar dus mee aan de gang. Alle clubs hebben al aangegeven zo veel mogelijk te willen spelen."

Quote "Dit is zo belangrijk voor onze speelsters en hun ontwikkeling" Topsportmanager SEW Herman op den Kelder

Na maanden zonder handbal willen ze bij SEW maar al te graag weer aan de gang. "We hebben zo lang stilgestaan. We zouden het niet erg vinden om twee wedstrijden per week te spelen. Dit is ook zo belangrijk voor onze speelsters en hun ontwikkeling. We hebben ook met alle clubs afgesproken dat we eerst vier weken volle bak gaan trainen. Op die manier zijn alle speelsters weer topfit en dan hopen we half januari de competitie weer te kunnen hervatten", aldus Op den Kelder. Tekst gaat verder onder de foto

Handbalsters van SEW dragen mondkapjes - SEW

Korfbal League In navolging van de Suns en SEW was er ook blijdschap bij de korfballers van KZ. "Na die negatieve persconferentie is dit wel een positieve nabrander zeg", vertelt bestuurslid Sander Boutsma van de ploeg uit Koog aan de Zaan. "De trainingen sloegen uiteindelijk nergens op en waren bovendien oersaai. Het werkte gewoon niet op anderhalve meter. Als teamsporter werk je daarnaast elke week naar een nieuwe wedstrijd toe. Als je geen doel hebt om naar toe te werken wordt het allemaal erg saai. Gelukkig kunnen we weer aan de gang." Net zoals bij het handbal en bij het basketbal, raakte het geduld bij de korfballers ook op. "We hebben een maand geleden in samenwerking met andere bonden een brief opgesteld en naar de regering gestuurd. Waarom in eerste instantie het vrouwenvoetbal wel en wij niet? Ergens heeft deze brief dan toch geholpen denk ik", aldus Boutsma.

Quote "Waarom in eerste instantie het vrouwenvoetbal wel en wij niet?" KZ-bestuurslid Sander Boutsma

In navolging van de handballers willen de korfballers ook zo snel mogelijk weer van start. Boutsma: "Zoals het er nu naar uitziet willen we in de eerste week van januari alweer beginnen met de competitie. Waarschijnlijk gaat de Korfbal League dan verder met twee poules van zes. Eind april of begin mei moeten we klaar zijn, want dan gaan we weer van de zaal naar het veld."