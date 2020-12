Regenboogvlaggen uitgedeeld in Haarlem om LHBTIQ-jeugd op Paarse vrijdag te steunen

HAARLEM - Honderd regenboogvlaggen zijn deze week uitgedeeld door medewerkers van Stichting STAD in de hoop dat op Paarse Vrijdag deze week LHBTIQ-jongeren zich gesteund voelen. "Het wordt eigenlijk alleen maar gehouden op middelbare scholen , maar wij willen het wat breder maken", vertelt initiatiefnemer Sade Westerkamp.

Sade en Ray hebben als stage-opdracht voor Stichting Talents and Dreams (STAD) het idee uitgewerkt om met behulp van sponsoren honderd gratis vlaggen uit te delen. Veel Haarlemse ondernemers hebben al aangegeven dat ze vrijdag de vlag uithangen.

Sinds tien jaar wordt er op de tweede vrijdag van december op middelbare scholen zoveel mogelijk paarse kleding gedragen. Een initiatief om LHBTIQ-jongeren, die al uit de kast zijn gekomen of er nog inzitten, steun te betuigen. Als één van de 54 zogeheten Regenboogsteden van Nederland laat Haarlem dan ook vaak de regenboogvlag wapperen op openbare gebouwen. Maar dat is volgens de initiatiefnemers van de vlaggenactie nog niet genoeg.

Geen roze ontbijt en Roze Salon voor 55+, wel stadhuis in regenboogkleuren

Sade ziet het al helemaal voor zich. "Dat die kinderen uit school komen en dan naar huis fietsen door de stad en zien ze dat het helemaal overspoeld is door de regenboogvlaggen."

Volgens de twee is het nog steeds nodig om jongeren er van bewust te maken dat ze mogen zijn wie ze zijn. "Vandaag de dag is het op social media wel geaccepteerd, maar als je als 12-jarige misschien al uit de kast komt op de middelbare school heb ik wel gehoord dat het heel lastig is als je één nare reactie krijgt. Dan weerhoudt je dan om het verder te vertellen", aldus Sade.

De meeste voorbijgangers op de Grote Markt nemen de vlag na enige uitleg graag aan. "Elke manier om daar positieve aandacht aan te besteden moedig ik alleen maar aan."