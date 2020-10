Geen roze ontbijt en Roze Salon voor 55+, wel stadhuis in regenboogkleuren

HAARLEM - Het is een karige Coming Out Dag komende zondag in de anders uitbundige regenboogstad Haarlem. Geen roze ontbijt en ook de Roze Salon voor 55+ senioren uit de lhbtiq-gemeenschap van Haarlem blijft gesloten. Ondanks dat er een coronaproof opstelling was bedacht, vindt organisatie Gay-Haarlem het door het stijgend aantal coronabesmettingen niet verantwoord.

Het was de bedoeling gisteren met de Roze Salon in wijkcentrum Binnensteeds aan de Nieuwe Groenmarkt een doorstart te maken na de lockdown sinds dit voorjaar. Ruud Steenbergen had al uitgevogeld hoe de tafels en stoelen op anderhalve meter afstand konden staan, zonder dat bezoekers last van de openstaande ramen zouden hebben. "De combinatie ouderen en tocht is niet een goede combinatie."

Maar Ruud bemerkte dat veel mensen bang zijn om bij de bijeenkomst te schuiven. Wilma la Queuilla was wel van de partij geweest en vindt het ook vreselijk vervelend dat Covid-19 haar uitje in de war schopt. "Maar intussen hebben we wel een whatsappgroep waar ook al zo'n twintig mensen lid van zijn."

Want grapjes onderling en afspraakjes met andere roze-senioren zijn ook voor deze feminist erg belangrijk, hoewel zij in haar jonge jaren geen moeite had om voor haar seksuele geaardheid uit te komen. Wat bij de andere 55-plussers die ze de afgelopen acht jaar bij de Roze Salon ontmoette, soms wel anders was.

"Bij de Roze Salon is me opgevallen dat er een heleboel mensen zijn van mijn leeftijd of ouder die uit een periode komen waar ze min of meer gedwongen of door de moraal getrouwd zijn, kinderen gekregen hebben en pas op latere leeftijd uit de kast zijn gekomen." Wilma vindt het daarom heel belangrijk dat er één keer per maand een bijeenkomst is "waar je vrij kunt praten over de dingen die voor jou belangrijk zijn."

Eenzaamheid

Ook voor Ruud Steenbergen van Gay-Haarlem is het juist nu belangrijk dat de Roze Salon zo snel mogelijk weer hervat wordt. "Eenzaamheid is als gevolg van corona alleen maar groter geworden. Maar bij homoseksuele mannen en lesbische vrouwen is het risico op eenzaamheid nog groter, omdat die toch een andere sociaal netwerk hebben, áls ze die al hebben; geen kinderen, geen kleinkinderen."

