Helderseweg voorgesteld als nieuwe locatie nachtopvang daklozen

De gemeente Alkmaar is als centrumgemeente van de regio verantwoordelijk voor de opvang van dak- en thuislozen. De organisatie van de opvang wordt in de praktijk uitgevoerd door dnoDoen. In de zoektocht van de gemeente naar een geschikte en toekomstbestendige daklozenopvang stonden de verbetering van de zorg en de veiligheid centraal.

Beter toezicht

Volgens het college is de locatie op De Helderseweg de meest geschikte keuze, omdat deze vanwege de grootte veel ruimte biedt voor meer opvang. Uit kostenoogpunt is een voordeel dat het complex al eigendom is van de gemeente. Verder is er vanwege de ligging van het pand, met een eigen ingang aan de kanaalzijde, beter toezicht mogelijk.

Het college gaat binnenkort in gesprek met omwonenden en daarna volgt een gesprek met de gemeenteraad. Na de gesprekken wordt de knoop definitief doorgehakt. "Ik ben blij dat we nu een goede locatie hebben gevonden. We helpen hiermee een belangrijke groep mensen, die onze zorg hard nodig heeft om zich staande te houden in de maatschappij", aldus Wethouder maatschappelijk opvang Robert te Beest.