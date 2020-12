Dubbelslag El Messaoudi maakt pijnlijke week AZ extra zuur

Het was een van de spaarzame momenten dat de ploeg van interim-trainer Pascal Jansen zich meldde voor het doel van FC Groningen-keeper Sergio Padt. De Trots van het Noorden stelde daar zelf weinig tegenover. Marco Bizot, doelman van AZ, had op een schuivertje van Jorgen Strand Larsen na weinig te duchten van de Groningse aanvallers.

Het spelbeeld was na de rust wel anders. Dat had vooral te maken met het feit dat AZ na een uur spelen verder moest met tien man. Fredrik Midtsjø mocht inrukken nadat hij voor een overtreding op Remco Balk zijn tweede gele kaart ontving. Het bleek de bezoekers geen windeieren te leggen, want de Groningers creëerden vervolgens meerdere kansen. Patrick Joosten zag zijn poging nog op de lat eindigen, maar via een treffer van El Messaoudi was de gelijkmaker al snel een feit.

Pijnlijke middag

Diezelfde El Messaoudi maakte de middag voor AZ kort daarna nog pijnlijker door ook de 1-2 binnen te schieten. Het lukte de ploeg van Jansen vervolgens niet meer om het de Groninger defensie moelijk te maken en de rode kaart voor Martins Indi (twee keer geel), waardoor AZ de wedstrijd met negen man eindigde, was een extra smet op de toch al tumultueuze week voor de Alkmaarders. Ook FC Groningen eindigde de wedstrijd overigens niet met elf man; Mo El Hankouri werd in de blessuretijd nog van het veld gestuurd.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit (Druijf/76), Koopmeiners; Stengs, Boadu, Karlsson (Aboukhlal/62)

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Itakura, Matusiwa, Van Hintum; El Messaoudi, Van Kaam, Suslov (Balk/46); Joosten (El Hankouri/84), Strand Larsen (Lundqvist/88), Gudmundsson (Dammers/90+4)