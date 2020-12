Stellige AZ-directeur Huiberts over ontslag Slot: "Kort gesprek"

ALKMAAR - Het ontslag van Arne Slot was misschien wel het laatste wat je zou verwachten in het Nederlandse betaald voetbal. Toch gebeurde het zaterdag. Directeur voetbalzaken Max Huiberts van de Alkmaarders geeft zondagmiddag uitleg. "Je wilt deze onrust niet hebben binnen de club."

Max Huiberts over het ontslag van Arne Slot - NH Nieuws

"Wij vinden dat iedereen bij ons de volledige focus op AZ hebben", aldus Huiberts voor de camera van NH Sport. "Wij denken dat dat onmogelijk is als je al met een andere club in gesprek bent."

"Ik vind dit heel vervelend om te doen. Het is wel aan ons om hier mee om te gaan. En dit is onze beslissing." Zaterdag vond het gesprek plaats tussen Slot en directie. "En dat is niet een heel lang gesprek geweest", laat Huiberts weten.

Opvolging

Nu Slot weg is uit Alkmaar draait de geruchtenmolen op volle toeren. Namen van trainers als Giovanni van Bronckhorst en Philip Cocu worden genoemd. "Pascal Jansen gaat het seizoen afmaken en hij krijgt het volste vertrouwen. Op dit moment kan ik nog niks met andere namen, omdat Jansen onze trainer is."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Max Huiberts.