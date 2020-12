Holterman ondanks knap debuut niet onder Olympische limiet

VALENCIA - Het is Jill Holterman zondag niet gelukt om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De atlete uit Egmond aan den Hoef (29) kon zich tijdens de marathon van Valencia plaatsen voor het prestigieuze toernooi door onder de Olympische limiet van 2.28.30 te lopen, maar het is de Noord-Hollandse niet gelukt.

pro Shots / Toin Damen

Holterman zette een tijd van 2.34.52 neer bij haar debuut op de marathon. Ondanks dat de tijd ruim vier minuten over de Olympische limiet heen ging, kwam de Noord-Hollandse juichend over de finish. De marathon van Valencia vond coronaproof plaats en was alleen voor elitelopers. Slechts 218 atleten werden toegelaten. Publiek werd geadviseerd niet te komen aanmoedigen langs het parcours, dat als snel te boek staat. De atleten renden twee keer een ronde van 21 kilometer.

Bart van Nunen, Frank Futselaar en Andrea Deelstra hebben wel voldaan aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen. Van Nunen verbeterde in de Spaanse stad zijn persoonlijk record met bijna 3 minuten. De 25-jarige Utrechter kwam over de finish in 2.10.14, ruim onder de olympische limiet (2.11.30).

Lees ook Play Sport Hardloopster Jill Holterman jaagt in Valencia op olympische limiet