AZ'er Ferdy Druijf verlengt contract, maar vertrek in winterstop is mogelijk

ALKMAAR - Met een grote lach zette Ferdy Druijf een krabbel onder z'n nieuwe contract bij AZ. De lange spits uit Uitgeest voetbalt al jarenlang voor de Alkmaarders, maar ondanks de contractverlenging is het de vraag of hij over een maand nog speler van AZ is. "In de winterstop verder kijken."

"We gaan in de winterstop kijken hoe dan de situatie is", aldus Max Huiberts. De directeur voetbalzaken van AZ sluit niet uit dat Druijf over een maand is vertrokken. "Als er dan niet veel is veranderd moeten we misschien verder kijken. Al wil dit nog niet zeggen dat hij in de winterstop vertrekt."

Zondag speelt Druijf met AZ in eigen huis tegen FC Groningen. Dit duel begint om 14.30 uur.