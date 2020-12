Yassin Elforkani stopt als imam bij de Blauwe Moskee

AMSTERDAM - Yassin Elforkani stopt als hoofdimam van de Blauwe Moskee in Amsterdam-Slotervaart. Hij kiest voor een maatschappelijke carrière en stopt net op het moment dat er bedreigingen aan zijn adres zijn binnengekomen. "Die bedreigingen van de laatste tijd zijn niet echt de reden, maar het is wel een mooi moment voor mij om wat nieuws te gaan doen", vertelt Elforkani tegen AT5. "Maar ik ga niet stoer doen, want leuk zijn die bedreigingen niet. Maar een jaar of vier geleden was het een stuk heftiger dan nu."

Na tien jaar is het tijd voor een frisse wind, aldus de geestelijk leider van de moskee. "We hebben in 10 jaar denk ik de mooiste en meest populaire moskee van Nederland opgezet. Daar ben ik hartstikke trots op. We hebben ons behoorlijk gemengd in het maatschappelijke debat. En nu vind ik dat het tijd is voor een nieuwe generatie en een nieuw gezicht."

Begin vorige maand maakte hij bekend voorlopig geen vrijdagmiddagpreken meer te doen nadat hij had gezegd dat er wetgeving zou moeten komen tegen het beledigen van de profeet Mohammed.

Aanleiding was de gespannen situatie in Frankrijk na een aantal terreuraanslagen in oktober. Hij vertelde over een gesprek dat hij had met een jonge moslim, die begrip toonde voor de aanvallen. "Ik schrok daarvan, want met alles wat ik in me heb verwerp ik de aanslagen," aldus Elforkani in een toelichting.

"Zoals ik in het verleden steevast aanslagen heb veroordeeld. Maar toen zei hij: 'Yassin, leg me nou dit eens uit: als onze Joodse broeders worden aangevallen is dat al snel antisemitisme en dat wordt niet toegestaan. Dat begrijp ik. Maar waarom valt het beledigen van de profeet dan onder de vrijheid van meningsuiting?' Dat zette me aan het denken."