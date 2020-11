Imam Blauwe Moskee Amsterdam stopt voorlopig met vrijdagmiddagpreken

AMSTERDAM - Yassin Elforkani, hoofdimam van de Blauwe Moskee in Amsterdam, geeft geen vrijdagmiddagpreken meer. Aanleiding zijn bedreigingen die binnen zijn gekomen nadat hij zei dat er wetgeving tegen het beledigen van profeet Mohammed moet komen.

Tegen Het Parool zegt hij na overleg met het moskeebestuur te hebben besloten voorlopig geen preken op vrijdag te geven. Elforkani gaat dit weekend aangifte doen. Ook op Twitter laat hij weten 'ontzettend veel bedreigingen' te hebben gehad.

Na zijn uitspraken over wetgeving kwamen er naast bedreigingen ook veel inhoudelijk kritische reacties. Ook een aantal politieke partijen in de gemeenteraad en burgemeester Femke Halsema spraken zich gisteren tegen het idee van de imam uit. "Ik ben het zeer met hem oneens", zei Halsema, die ook zei hierover met hem in gesprek te gaan.